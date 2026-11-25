حلل الباحثون بيانات فحوص الدم والنوم لدى 460 بالغاً من متوسطي العمر وكبار السن، وقارنوا مدة نوم المشاركين بمستويات فيتامين "د" لديهم.وأظهرت النتائج أن أصحاب أعلى مستويات الفيتامين ناموا نحو 20 دقيقة أكثر كل ليلة مقارنة بمن سجلوا أدنى المستويات. وفي المقابل، نام المشاركون المصنفون ضمن فئة نقص فيتامين "د" نحو 23 دقيقة أقل في المتوسط مقارنة بأصحاب المستويات الطبيعية.وقال آدم سبيرا، الباحث في النوم بجامعة والمؤلف للدراسة، إن النتائج تستدعي إجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان رفع مستويات الفيتامين يمكن أن يحسن صحة النوم.لاحظ الباحثون أن العلاقة بين مستويات فيتامين "د" ومدة النوم كانت أقوى لدى المشاركين ذوي البشرة السمراء.لكن هذه النتيجة لا تعني أن تأثير الفيتامين يختلف بالضرورة بين المجموعات السكانية، إذ يتطلب تفسير هذا الاختلاف دراسات إضافية تأخذ في الاعتبار العوامل الصحية والبيئية وأنماط الحياة.رغم الارتباط الذي رصدته الدراسة، لا يمكن الجزم بأن نقص فيتامين "د" يسبب قصر مدة النوم أو اضطراب جودته. فالدراسة رصدية، أي إنها تابعت العلاقة بين عاملين دون اختبار ما إذا كان أحدهما يؤدي مباشرة إلى الآخر.كذلك لم يتمكن الباحثون من تحديد مصدر الفيتامين لدى المشاركين، سواء كان الغذاء أو التعرض لأشعة الشمس أو المكملات الغذائية. ولذلك لا توضح النتائج ما إذا كان الحصول على الفيتامين من مصدر معين يرتبط بفوائد أكبر للنوم.لا تثبت هذه النتائج أن تناول مكملات فيتامين "د" سيؤدي إلى النوم لفترة أطول أو الاستيقاظ مرات أقل خلال الليل. ويتطلب إثبات ذلك تجارب سريرية تختبر تأثير تصحيح النقص في مدة النوم وجودته.ويرى الباحثون أن الخطوة المقبلة تتمثل في إجراء دراسات أوسع لتحديد طبيعة العلاقة، ومعرفة ما إذا كان تحسين مستويات الفيتامين لدى الأشخاص الذين يعانون نقصه قد ينعكس فعلياً على نومهم.