كشفت أبحاث غذائية أن نوعا معينا من الخبز قد يساعد على الشعور بالشبع أكثر، وفي الوقت نفسه يساهم في خفض الضار وتحسين مؤشرات الأيض.

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خبز الجاودار.. خيار غني بالفوائد



قال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كلية كينغز ومؤسس تطبيق التغذية والصحة "Zoe"، إنه يتناول في معظم الأيام خبز الجاودار المخمّر طبيعيا، الذي يحضره بنفسه باستخدام دقيق القمح الكامل والجاودار والماء والملح، إلى جانب المكسرات والبذور ورقائق الحبوب. (الجاودار (Rye) هو نوع من الحبوب يشبه القمح والشعير، ويُستخدم في صناعة الخبز وبعض المنتجات الغذائية)



وأوضح أن هذا الخبز يتميز بنكهته الغنية وقوامه الكثيف، كما أنه يمنحه شعورا بالشبع لفترة طويلة.



وأضاف أن الخبز الذي يحضره منزليا لا يحتوي على مواد مضافة أو مواد حافظة، وهو غني بالحبوب والألياف الغذائية، ما يساعد على تناول كميات أقل منه مقارنة بالخبز التجاري.



من جانبها، أوضحت المؤسسة للتغذية أن خبز الجاودار يتميز عن أنواع أخرى من الخبز بانخفاض محتواه من الدهون، إذ يحتوي على 3.3 غرامات لكل 100 غرام، ما قد يجعله خيارا مناسبا لمن يرغبون في تقليل السعرات الحرارية وخسارة الوزن.



كما تساعد الألياف الموجودة فيه على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين الهضم، وقد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.