أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوتش ونشرتها مجلة Cell Reports أن اتباع نظام الصيام المتقطع يحسن تعافي العضلات المتضررة بشكل أسرع.

أجرى الباحثون تجاربهم على الفئران المخبرية، وقسموا الفئران لمجموعتين، مجموعة خضعت لنظام الصيام المتقطع، إذ تم تجويعها لـ 24 ساعة ليتبعها يوم كامل من التغذية الحرة، والمجموعة الثانية تناولت الطعام حسب رغبتها، وأحدث الباحثون تلفا في عضلات هذه الحيوانات وراقبوا عملية تعافي العضلات لدى المجموعتين.وبعد عشرة أيام من المراقبة لاحظ الباحثون أن الفئران التي خضعت للصيام المتقطع استعادت كتلة عضلية أكبر من العضلات المتضررة، وأن ألياف العضلات الجديدة لديها كانت أكبر حجما من تلك الموجودة في ، كما لوحظ التأثير الإيجابي حتى في الحالات التي بدأ فيها الصيام بعد الإصابة مباشرة.وكشف تحليل إضافي أن تقييد التغذية لدى الفئران نشّط آلية جزيئية محددة مرتبطة بالبروتينات EDA2R وNIK وMyomixer، إذ عزّزت هذه الآلية اندماج الخلايا المشاركة في إصلاح ألياف العضلات.وأشار الباحثون إلى أن دراستهم أجريت على الفئران في ظروف مخبرية، لذلك لا تثبت فعالية هذا النهج لتسريع تعافي العضلات عند البشر.وكانت دراسة أجراها باحثون من جامعة تشيبا والمستشفى الأول التابع لجامعة تشنغتشو قد أظهرت أن الصيام المتقطع يحدّ من الآثار السلبية للإجهاد المزمن على الدماغ، ويقلل من علامات الاكتئاب.ويعتمد الكثير من الناس نظام الصيام المتقطع لخسارة الوزن، لكن خبراء الصحة يحذرون من اتباع هذا النظام دون إشراف الطبيب أو أخصائي التغذية المختص، فقد يسبب هذا النظام في بعض الحالات إلى مشكلات في هرمونات الجسم، كما أنه غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد الصفراوية، أو خضعوا لاستئصال المرارة، أو لديهم مشكلات في المعدة.