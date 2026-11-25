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ويتميز النوعان بانخفاض مؤشرهما الجلايسيمي؛ ما يعني أن تناولهما لا يؤدي عادةً إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر، ويجعلهما خيارين مناسبين للأشخاص المصابين بالسكري. قد تساعد المكسرات والبذور في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن، إلا أن بذور اليقطين قد تتمتع بميزة إضافية مقارنة بالجوز، لاحتوائها على نسب أعلى من الألياف والبروتين والمغنيسيوم والزنك.ويتميز النوعان بانخفاض مؤشرهما الجلايسيمي؛ ما يعني أن تناولهما لا يؤدي عادةً إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر، ويجعلهما خيارين مناسبين للأشخاص المصابين بالسكري.

وبحسب موقع "هيلث"، تشير الدراسات إلى نتائج متفاوتة بشأن تأثير في ضبط السكر؛ فقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2019 أن تناوله يومياً لمدة 16 أسبوعاً أسهم في تحسين مستويات السكر أثناء الصيام والسكر التراكمي لدى أشخاص يعانون متلازمة التمثيل الغذائي. لكن مراجعة علمية نُشرت عام 2020 لم تجد تأثيراً ملموساً له في هذا الجانب.



في المقابل، وجدت دراسة أخرى، إن إضافة 65 غراماً من بذور اليقطين إلى وجبة غذائية قللت استجابة السكر في الدم بعد تناول الطعام. كما ربطت دراسة نُشرت عام 2025 بين مكملات مسحوق بذور اليقطين وانخفاض السكر التراكمي لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.



وتوفر بذور اليقطين نحو ثلاثة أضعاف الألياف الموجودة في الجوز، وبروتيناً أكثر بنحو 20%، إضافة إلى كميات أكبر من المغنيسيوم والزنك، وهي عناصر تسهم في عمليات التمثيل الغذائي وتنظيم الجلوكوز.



ورغم ذلك، يتميز الجوز باحتوائه على دهون غير مشبعة مفيدة، فضلاً عن انخفاض كمية الكربوهيدرات فيه مقارنة ببذور اليقطين؛ ما قد يجعله مناسباً للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات.



ولا توجد دراسات قارنت مباشرة بين النوعين لتحديد الأفضل لضبط السكر، لذلك لا يمكن الجزم بتفوق أحدهما.