طور باحثون في قطرات أنف تجريبية أظهرت نتائج واعدة في تحسين التعلم والذاكرة لدى الفئران المسنة، إذ أعادت أداءها في الاختبارات إلى مستويات مماثلة للفئران الشابة، في دراسة لا تزال محصورة بالتجارب الحيوانية.

وأظهر العلاج قدرة على الحد من التدهور الإدراكي لدى فئران معدلة جينيا لمحاكاة بعض التغيرات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ما يطرح إمكانية تطوير مقاربة جديدة للحفاظ على الخلايا العصبية ووظائف الدماغ.

وتعتمد القطرات على تقنية الريبوزي المرسال (mRNA)، المستخدمة في بعض لقاحات ، لتوجيه الخلايا إلى إنتاج بروتين "عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ" (BDNF)، الذي يسهم في بقاء الخلايا العصبية وتعزيز الروابط بينها، وهي وظائف أساسية للتعلم والذاكرة.

وتتراجع مستويات هذا البروتين مع التقدم في العمر، كما يرتبط انخفاضه بمرض ألزهايمر. وفي التجارب، سجلت الفئران المسنة التي تلقت العلاج تحسنا في اختبارات الذاكرة والتعرف على الأجسام والتنقل في البيئة المحيطة، لتقترب نتائجها من أداء الفئران الشابة.

وشملت الدراسة أيضا فئرانا تحمل طفرات جينية تحاكي بعض جوانب ألزهايمر، تلقت العلاج مرتين أسبوعيا بدءا من عمر شهرين. وعند اختبارها في عمر أربعة أشهر، لم يظهر لديها التدهور الإدراكي الحاد المتوقع.

وساعد العلاج على الحفاظ على الوظائف الإدراكية من دون التأثير في اللويحات النشوانية، وهي تجمعات بروتينية مرتبطة بألزهايمر، ما يشير إلى أن المقاربة لا تستهدف إزالة الترسبات، بل دعم الخلايا العصبية وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها.

ورصد الباحثون كذلك زيادة في تكوّن خلايا عصبية جديدة داخل الحصين، وهي منطقة دماغية أساسية للتعلم والذاكرة. كما أن إعطاء العلاج عبر الأنف قد يساعد على تجاوز الحاجز الدموي الدماغي الذي يعيق وصول العديد من الأدوية إلى الدماغ.

ولم يسجل الفريق آثارا جانبية ملحوظة خلال التجارب، لكنه شدد على ضرورة استكمال اختبارات السلامة قبل الانتقال إلى البشر، مؤكدا أن النتائج لا تثبت حتى الآن فعالية العلاج أو سلامته لدى الإنسان.

وقال المسؤول عن البحث، غريغ نيلي، إن الفريق يأمل في بدء التجارب السريرية خلال العامين المقبلين، بعد استكمال الاختبارات اللازمة والإجراءات التنظيمية.