قد تعاني النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن من أعراض أكثر حدة خلال المرحلة التي تسبق انقطاع الطمث، نتيجة التغيرات الهرمونية والجسدية التي يشهدها الجسم، ولا سيما التقلبات في مستويات هرمون الإستروجين.

وتشمل أبرز الأعراض الهبات الساخنة، والتعرق الليلي، واضطرابات النوم والتقلبات المزاجية.

وبحسب تقرير نشره موقع "News Medical"، الأربعاء، أظهرت دراسة حديثة شارك فيها باحثون من " " أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يرتبط بزيادة حدة الأعراض الجسدية خلال هذه المرحلة.

الوزن وشدة الأعراض

وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة "Menopause"، 1988 امرأة من 97 دولة، تجاوزت أعمارهن 35 عاماً، وجُمعت بياناتهن عبر تطبيق "Flo" لمتابعة الصحة النسائية بين كانون الأول 2024 وأيار 2025.

وأظهرت النتائج أن النساء المصابات بالسمنة عانين من أعراض جسدية أشد مقارنة بذوات الوزن الطبيعي، أبرزها الهبات الساخنة والتعرق الليلي وآلام العضلات والمفاصل والإرهاق واضطرابات النوم.

في المقابل، لم يجد الباحثون ارتباطاً مستقلاً بين مؤشر كتلة الجسم وشدة الأعراض النفسية أو البولية والتناسلية.

عوامل أخرى مؤثرة

وبيّنت الدراسة أن القلق والاكتئاب من أبرز العوامل المرتبطة بتفاقم الأعراض، بصرف النظر عن الوزن، يليهما انخفاض الدخل والمستوى التعليمي والتدخين، فيما ارتبط النشاط البدني المنتظم بأعراض أقل حدة.

وأوضحت الدكتورة ، المديرة الطبية لجمعية انقطاع الطمث والمشاركة في الدراسة، أن الوزن يمثل عاملاً واحداً ضمن مجموعة عوامل تؤثر في تجربة النساء خلال هذه المرحلة.

وأكد الباحثون أهمية اتباع نهج صحي شامل يأخذ في الاعتبار الجوانب النفسية والجسدية والظروف المعيشية، مشيرين إلى الحاجة لمزيد من الدراسات طويلة الأمد لمعرفة مدى مساهمة تعديل هذه العوامل في تخفيف الأعراض.