تشجع إرشادات طبية أميركية جديدة صدرت عام 2026 على البدء مبكراً في خفض ، بدلاً من انتظار وصوله إلى مستويات خطيرة، بهدف الحد من تراكم الدهون في الشرايين والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتحدّث هذه التوصيات الإرشادات الصادرة عام 2018، في ظل تقديرات تشير إلى أن واحداً من كل أربعة بالغين في يعاني ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL).

الفحوص تبدأ في الطفولة

وتوصي الإرشادات بفحص مستويات الكوليسترول لدى الأطفال بين 9 و11 عاماً، مع تقديم الفحص إلى عمر السنتين في حال وجود تاريخ عائلي لأمراض القلب أو اضطرابات الكوليسترول.

كما تدعو إلى استخدام أداة "PREVENT" لتقدير مخاطر الإصابة بأمراض القلب خلال 10 و30 عاماً، لدى الأشخاص بين 30 و79 عاماً، وإجراء فحص البروتين الدهني (أ) مرة واحدة على الأقل في مرحلة البلوغ، نظراً لارتباط ارتفاعه بالعوامل الوراثية وزيادة مخاطر أمراض القلب، حتى مع مستويات طبيعية من الكوليسترول الضار.

أهداف أكثر صرامة

وحددت التوصيات مستويات مستهدفة للكوليسترول الضار تقل عن 100 ملغم/ديسيلتر لأصحاب المخاطر المنخفضة والمتوسطة، و70 ملغم/ديسيلتر للفئات عالية الخطورة، وصولاً إلى أقل من 55 ملغم/ديسيلتر لبعض مرضى القلب الأكثر عرضة للمضاعفات.

ويشير الخبراء إلى أن الحفاظ على مستويات منخفضة من الكوليسترول لفترات طويلة يوفر حماية أكبر للقلب، وقد يستدعي البدء بالعلاج الدوائي مبكراً إذا لم تكفِ التغييرات في نمط الحياة.

ورغم بقاء أدوية "الستاتينات" الخيار العلاجي الأساسي، تشمل التوصيات بدائل أخرى وعلاجات حديثة لخفض الدهون في .

وتشدد الإرشادات على أهمية التغذية الصحية والنشاط البدني والفحوص الدورية، لافتة إلى أن 80% أو أكثر من أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها، وأن التدخل المبكر يساعد في الحد من مخاطرها مستقبلاً.