توصّلت دراسة حديثة إلى أن ترتيب ممارسة التمارين الهوائية وتمارين قد يؤثر في مستويات سكر لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، مشيرة إلى أن البدء بتمارين الكارديو قبل رفع الأثقال قد يساعد على خفض متوسط السكر، بينما يسهم الترتيب العكسي في الحد من تقلباته.

Advertisement

وأُجريت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "آي ساينس"، بمشاركة باحثين من والسويد، بهدف معرفة ما إذا كان تسلسل التمارين يؤثر في ضبط مستويات الجلوكوز.



وشملت التجربة 56 شخصاً مصابين بالسكري من النوع الثاني، بمتوسط عمر بلغ 62.5 عام، ولم يكونوا يمارسون الرياضة بانتظام. وقُسّم المشاركون إلى مجموعتين، مارست كل منهما تمارين لمدة ساعة، ثلاث مرات أسبوعياً على مدار 8 أسابيع.



بدأت بـ30 دقيقة من التمارين الهوائية، تلتها 30 دقيقة من تمارين المقاومة، فيما عكست الترتيب، فبدأت برفع الأثقال قبل ممارسة التمارين الهوائية.



وأظهرت النتائج أن المجموعة التي بدأت بتمارين الكارديو سجلت انخفاضاً ملحوظاً في متوسط مستويات السكر ، بما في ذلك خلال الليل. في المقابل، لم يظهر انخفاض مماثل لدى المجموعة الأخرى، لكنها حققت استقراراً أكبر في مستويات الجلوكوز وانخفاضاً في تقلباته.



وأوضح الباحثون أن التمارين الهوائية قد تعزز حساسية الجسم للأنسولين، فيما تساعد تمارين المقاومة على زيادة الكتلة العضلية وقدرتها على امتصاص الجلوكوز.



ورغم النتائج، أشار الباحثون إلى محدودية عدد المشاركين وعدم متابعة أنظمتهم الغذائية، فضلاً عن اختلاف نتائج دراسات سابقة تناولت الموضوع نفسه.



وأكدوا الحاجة إلى تجارب أوسع للتحقق من النتائج وفهم الآليات التي تجعل ترتيب التمارين مؤثراً في تنظيم سكر الدم، مشددين على أن الأدلة الحالية لا تكفي لحسم أفضل ترتيب لجميع المصابين بالسكري من النوع الثاني.

