لا يزال عدد من المتعافين من يعانون اضطرابات في حاسة الشم بعد مرور 5 سنوات على الإصابة، إذ لم يستعد بعضهم هذه الحاسة بصورة كاملة، وفق نتائج بحثية حديثة.

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وبحسب موقع "فوتورا ساينس" الفرنسي، تابع باحثون من حالة أشخاص عانوا فقدان الشم أو اضطرابات التذوق عقب الإصابة بالفيروس، من خلال استطلاعات امتدت لعدة سنوات.



وشملت المتابعة بعد 5 سنوات 419 مشاركاً، أشار 44.2% منهم إلى استعادة حاسة الشم بالكامل، فيما سجل 48.4% تعافياً جزئياً، بينما لم يلحظ 7.4% أي تحسن.





وفي متابعة سابقة بعد عامين، شملت 267 مشاركاً، بلغت نسبة من استعادوا حاسة الشم بالكامل 38.2%، مقابل 54.3% تعافوا جزئياً، في حين لم يستعد 7.5% حاسة الشم أو شهدوا تراجعاً في حالتهم.



ولفت الباحثون إلى أن فرص التعافي الكامل قد تستقر بعد مرور عامين، إذ لم يُظهر معظم من استمرت لديهم الاضطرابات خلال تلك الفترة تحسناً ملحوظاً بحلول العام الخامس.



فقدان الشم يؤثر في جودة الحياة

ولا تقتصر تداعيات اضطرابات الشم على صعوبة تمييز الروائح، بل قد تحد من قدرة المصابين على اكتشاف مخاطر مثل تسرب والدخان أو فساد الطعام.



كذلك قد تؤدي هذه الاضطرابات إلى تغير مذاق الأطعمة والنفور منها؛ ما ينعكس على الشهية والتغذية والوزن، وقد يرتبط بظهور أعراض اكتئابية لدى بعض المصابين.



وأظهرت النتائج اختلاف فرص التعافي بحسب العمر؛ إذ استعاد 61.7% من المشاركين دون الأربعين حاسة الشم بالكامل، مقارنة بـ34% لدى الأكبر سناً.



وأوضح الباحث ريتشارد كوستانزو أن قدرة الجسم على تجديد الخلايا، ومنها الخلايا المسؤولة عن حاسة الشم، تتراجع مع التقدم في العمر، ما قد يبطئ التعافي.



ودعا الباحثون إلى تعزيز متابعة المصابين بهذه الاضطرابات وتوفير التدخلات العلاجية المناسبة، في ظل استمرار الأعراض لدى بعض المتعافين لسنوات.

