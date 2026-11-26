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ويحتوي البرتقال على نحو ثلثي كمية الكربوهيدرات الموجودة في العنب، كما يوفر ضعف كمية الألياف تقريباً. وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكريات؛ ما يحد من الارتفاع السريع لمستويات الجلوكوز في الدم. تختلف الفواكه في تأثيرها في مستويات السكر في ، تبعاً لمحتواها من الكربوهيدرات والسكريات والألياف. وعند المقارنة بين البرتقال والعنب، يتميز البرتقال بانخفاض نسبة الكربوهيدرات وارتفاع محتوى الألياف؛ ما قد يجعله أقل تسبباً في ارتفاع السكر بعد تناوله.ويحتوي البرتقال على نحو ثلثي كمية الكربوهيدرات الموجودة في العنب، كما يوفر ضعف كمية الألياف تقريباً. وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكريات؛ ما يحد من الارتفاع السريع لمستويات الجلوكوز في الدم.

إضافة إلى ذلك، يمد البرتقال الجسم بعناصر غذائية مهمة، منها فيتامينات "ج" "أ"، والفولات والكالسيوم. وتشير بعض الأبحاث إلى احتمال مساهمة حمض الفوليك في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.



يحتوي العنب على كميات أكبر من السكريات والكربوهيدرات مقارنة بالبرتقال، لكنه يظل خياراً غذائياً يمكن تناوله باعتدال ضمن نظام متوازن، كما يوفر فيتامين K والبوتاسيوم.



وأظهرت دراسات أولية أُجريت على الحيوانات أن مستخلصات بذور العنب قد تساعد على تحسين مستويات الإنسولين وكفاءة عمله، لكن لم يتأكد هذا التأثير لدى البشر حتى الآن.



نصائح للحفاظ على استقرار السكر

يساعد تناول الفواكه كاملة بدلاً من عصائرها في الحفاظ على الألياف والحد من ارتفاع السكر، كما يُنصح بالتحكم في أحجام الحصص الغذائية، وشرب الماء بانتظام، وتناول البروتين والألياف والدهون الصحية، مع تقليل الحلويات والمخبوزات المصنوعة من الحبوب المكررة.

ويُفضل أن يراقب المصابون بالسكري مستويات الجلوكوز بانتظام، وأن يستشيروا المختصين بشأن الكميات والخيارات الغذائية المناسبة لهم.



وبوجه عام، يمكن إدراج البرتقال والعنب في ، مع مراعاة أن البرتقال يحتوي على كربوهيدرات أقل وألياف أكثر؛ ما قد يساعد على الحد من الارتفاع السريع لسكر الدم. (إرم نيوز)