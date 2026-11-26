يوضح الدكتور ستيفن توث، الأستاذ المشارك في العلوم التشخيصية بكلية رتجرز لطب الأسنان في ولاية نيوجيرسي، أن تدفق اللعاب يقل أثناء النوم، ما يجعل الفم أكثر جفافاً ويهيئ الظروف لنمو البكتيريا وتراكم اللويحات على الأسنان.واللعاب أحد وسائل الدفاع الطبيعية عن صحة الفم، إذ يساعد على مقاومة البكتيريا وتقليل الأحماض. لذلك، فإن تنظيف الأسنان صباحاً يزيل جزءاً من هذه اللويحات، ويتيح للفلورايد الموجود في معجون الأسنان حماية قبل تناول الطعام.تزداد أهمية توقيت التنظيف إذا احتوى الفطور على أطعمة أو مشروبات حمضية، مثل عصير البرتقال والقهوة والمشروبات .فالأحماض قد تضعف سطح المينا مؤقتاً، وتنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناولها قد يزيد تعرضها للتآكل مع تكرار هذه العادة.وينصح توث بالانتظار 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام قبل تنظيف الأسنان، لإتاحة الوقت للعاب كي يعادل الأحماض ويساعد على إعادة تمعدن المينا. ويمكن المضمضة بالماء بعد الأكل للمساعدة في إزالة بقايا الطعام وتخفيف الحموضة.إذا نظفت أسنانك جيداً قبل الإفطار باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد، فلا حاجة عادة إلى تكرار التنظيف بعد الوجبة مباشرة.ويحذر الطبيب من أن إعادة التنظيف في وقت مبكر جداً، خصوصاً بعد تناول أطعمة حمضية، قد تأتي بنتيجة عكسية بدلاً من تعزيز الحماية.قلقاً بشأن رائحة الفم بعد الإفطار، فهناك وسائل أخرى لإنعاش النفس، منها المضمضة بالماء، واستخدام غسول فم خالٍ من ، ومضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب.كما ينصح بتنظيف اللسان بالفرشاة أو باستخدام مكشطة مخصصة، لأن البكتيريا تتراكم عليه خلال الليل وقد تسهم في ظهور رائحة الفم الكريهة.لا يوجد موعد نهائي صارم لتنظيف الأسنان بعد الاستيقاظ، لكن الأفضل إدراجه مبكراً ضمن روتين الصباح، بحسب توث. فالهدف هو إزالة البكتيريا المتراكمة ليلاً وتعريض الأسنان للفلورايد قبل تناول أول وجبة.وبذلك، فإن تنظيف الأسنان قبل الإفطار هو الخيار المفضل عموماً، أما إذا كنت تفضل تنظيفها بعد الطعام، فانتظر 30 دقيقة على الأقل، خصوصاً بعد القهوة والعصائر والأطعمة الحمضية، لحماية مينا الأسنان من التآكل.