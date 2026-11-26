يحرص كثيرون على بلوغ هدف 10 آلاف خطوة يومياً، فيما يفضل آخرون تخصيص 30 دقيقة لممارسة الرياضة. لكن أيهما يمنح الجسم فوائد صحية أكبر؟ يرى اختصاصيو العلاج الطبيعي أن المقارنة لا تتعلق باختيار أحدهما وإهمال الآخر، فلكل منهما دور مختلف في الحفاظ على الصحة واللياقة مع التقدم في العمر.



وتقول اختصاصية العلاج الطبيعي، ليزا كيلي، إن الحركة المنتظمة تدعم صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، وتحسن قوة العضلات وكثافة العظام والتوازن، كما تساعد على الحفاظ على الاستقلالية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، وفقاً لما نقله تقرير "Eating Well".

هل تحتاج فعلاً إلى 10 آلاف خطوة؟يساعد المشي اليومي على تقليل فترات الجلوس، التي يرتبط طولها بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، منها أمراض القلب والكلى. كما تدعم الحركة المنتظمة صحة العضلات والمفاصل وتساعد على الحفاظ على القدرة البدنية.لكن بلوغ 10 آلاف خطوة ليس شرطاً للاستفادة من المشي. وتوضح اختصاصية العلاج الطبيعي سارة زيمر أن هذا الرقم ارتبط بحملة تسويقية تاريخية، وليس بحد فسيولوجي ثابت يجب على الجميع تحقيقه.وتشير الأبحاث إلى أن فوائد صحية مهمة تظهر لدى كثير من البالغين عند الوصول إلى نحو 7500 إلى 8000 خطوة يومياً، مع إمكانية تحقيق مكاسب حتى عند أعداد أقل. فالانتقال من 2000 إلى 7000 خطوة، مثلاً، قد يساعد على خفض مخاطر الأمراض المزمنة.توصي الإرشادات الصحية بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل من النشاط الهوائي متوسط الشدة، إلى جانب جلستين أسبوعياً من تمارين تقوية العضلات. ويعادل ذلك 30 دقيقة من النشاط خمسة أيام في الأسبوع.وترتبط ممارسة التمارين متوسطة الشدة بتحسن مؤشرات صحية، منها سكر والإنسولين ومحيط الخصر، فضلاً عن فوائد للقلب والصحة النفسية.لكن نوع التمرين وشدته يصنعان فارقاً. فالمشي الهادئ لا يحقق التأثير نفسه لتمارين أو الأنشطة عالية الشدة. وتشير دراسة شملت أكثر من 90 ألف مشارك إلى ارتباط النشاط الأعلى شدة بانخفاض خطر بعض الأمراض المزمنة، ومنها الخرف، مقارنة بالنشاط متوسط الشدة.يخدم كل هدف جانباً مختلفاً من الصحة. فالمشي يساعد على زيادة الحركة اليومية وتقليل الجلوس، بينما تتيح التمارين المنظمة التركيز على القوة والتحمل والتوازن وصحة العظام.وتحذر زيمر من الاعتقاد بأن نصف ساعة من الرياضة تعوض الجلوس طوال بقية اليوم؛ إذ إن النشاط لا يلغي بالضرورة الآثار الصحية المحتملة للخمول الممتد.لذلك، فإن الجمع بين المشي والتمارين المنظمة يوفر نهجاً أكثر تكاملاً، من خلال زيادة الحركة على مدار اليوم وتخصيص وقت لتحسين اللياقة البدنية.ينصح الخبراء باختيار أنشطة ممتعة، مثل الرقص أو المشي في الهواء الطلق، لأن الاستمتاع بها يزيد فرص المواظبة عليها. ويمكن أيضاً ربط الحركة بعادات قائمة، مثل المشي 10 دقائق بعد الوجبات أو أداء تمارين القرفصاء بعد اجتماعات العمل.ولا يشترط إنجاز النشاط دفعة واحدة؛ فثلاث جولات مشي مدة كل منها 10 دقائق قد تكون بديلاً عملياً لجولة واحدة مدتها نصف ساعة. والأهم هو استغلال الفرص القصيرة للحركة وقطع فترات الجلوس الطويلة.وختاماً، لا تجعل الوصول إلى 10 آلاف خطوة هدفك الوحيد، ولا تفترض أن نصف ساعة من الرياضة تكفي لتعويض الخمول بقية اليوم. اجمع بين المشي المنتظم والتمارين التي تناسب قدراتك، لتحصل على فوائد أوسع لصحة القلب والعضلات واللياقة على المدى .