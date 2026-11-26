بروتين يتراجع مع تقدم العمرتقع الأقراص الفقرية بين عظام العمود الفقري، وتعمل كوسائد تساعد على امتصاص الصدمات وتسهيل الحركة. ومع التقدم في العمر، قد تتعرض هذه الأقراص للتدهور، ما يسهم في ظهور آلام الظهر وصعوبة الحركة.وفي دراسة نُشرت بمجلة "Aging Cell"، وجد الباحثون أن الأقراص الفقرية الأكبر سناً والمتضررة تحتوي على مستويات أقل من بروتين "BLST"، الذي ينتجه الجين "ZNF865".وتُعد هذه الدراسة الأولى التي تحدد وظيفة هذا الجين والبروتين المرتبط به، وتبحث علاقتهما بصحة خلايا الأقراص الفقرية.لاختبار أهمية البروتين، استخدم الباحثون تقنية "كريسبر" لتحرير الجينات وتنظيم نشاط الجين المسؤول عن إنتاجه.وأظهرت التجارب أن استعادة إنتاج BLST في خلايا بشرية للأقراص الفقرية داخل المختبر قللت مؤشرات الشيخوخة الخلوية وتلف الحمض . وفي المقابل، أدى خفض نشاط البروتين في نماذج حيوانية، شملت الفئران والجرذان، إلى زيادة تنكس الأقراص وظهور سلوكيات مرتبطة بالألم.وتشير هذه النتائج إلى أن البروتين قد يساعد في الحفاظ على سلامة خلايا الأقراص الفقرية، من خلال الحد من التلف الذي يتراكم مع التقدم في العمر.يقول بولز، الباحث في الدراسة والأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة يوتا، إن النتائج تقدم فهماً جديداً لدور تلف الحمض النووي في آلام الظهر، وتشير إلى إمكانية تنظيم نشاط البروتين باستخدام تقنيات تحرير الجينات.لكن تحويل هذا الاكتشاف إلى علاج يتطلب دراسات إضافية لتحديد مدى أمان استهداف BLST وفعاليته لدى البشر، قبل الانتقال إلى التجارب السريرية.قد لا تقتصر أهمية البروتين على العمود الفقري، إذ يشارك تلف الحمض النووي في تطور أمراض أخرى مرتبطة بالعمر، من بينها بعض أنواع السرطان والأمراض التنكسية العصبية.ويرى الباحثون أن فهم آليات عمل "BLST" قد يساعد على استكشاف تطبيقات أوسع. لكن هذه الاحتمالات لا تزال في مرحلة البحث، ولا تعني أن البروتين أثبت فعاليته في الوقاية من السرطان أو علاجه.ويقدم اكتشاف بروتين "BLST" مساراً واعداً لفهم أسباب تدهور الأقراص الفقرية وآلام الظهر المرتبطة بالعمر. ومع ذلك، فإن النتائج الحالية مستمدة من تجارب مخبرية ونماذج حيوانية، ولا تثبت بعد أن استهداف البروتين يمكن أن يعالج آلام الظهر لدى البشر.