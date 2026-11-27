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يعاني بعض الأشخاص من أعراض مزعجة بعد تناول القهوة، مثل خفقان القلب والارتجاف والغثيان والقلق، حتى عند شرب كميات قليلة منها، وهي استجابة قد ترتبط بعوامل وراثية أو بحالات صحية تستدعي الانتباه.ووفق مراجعة علمية نُشرت في مجلة «Nutrition Reviews» وشملت 22 دراسة، تؤثر الاختلافات الجينية في جيني CYP1A2 وADORA2A في سرعة استقلاب الكافيين ومدى استجابة الجهاز العصبي له، ما قد يزيد قابلية بعض الأشخاص للقلق واضطرابات النوم.كما قد يؤدي الكافيين ومركبات القهوة إلى زيادة حموضة المعدة وتفاقم أعراض الارتجاع المعدي المريئي والتهاب المعدة، فيما يمكن لبعض الأدوية والمكملات إبطاء تفكيك الكافيين وإطالة تأثيره في الجسم.ولا تقتصر أسباب الخفقان على القهوة، إذ قد يرتبط بفقر الناتج عن نقص الحديد أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو اضطرابات نظم القلب، وفق .ويُنصح بمراجعة الطبيب إذا ظهر عدم تحمل القهوة بشكل مفاجئ من تناولها دون مشكلات، أو استمر الخفقان رغم تقليل الكافيين. أما إذا ترافق مع ألم في أو ضيق في التنفس أو الإغماء، فيجب طلب المساعدة الطبية العاجلة.ولا يعني الانزعاج من القهوة بالضرورة وجود مرض، لكن التغير المفاجئ في استجابة الجسم للكافيين قد يستدعي إجراء فحوص طبية لتحديد السبب، بدلاً من اعتباره مجرد حساسية تجاه المشروب. (إرم نيوز)