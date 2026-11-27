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يُعرف ارتفاع ضغط بـ"القاتل الصامت"، إذ قد يتطور لسنوات من دون أعراض واضحة، لكنه قد يؤدي، في حال إهماله، إلى مضاعفات خطيرة تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأضرار الكلى، وفق صحيفة "ميرور".وبحسب إرشادات مستشفى "كينغزبريدج" الخاص، هناك 10 أعراض تستدعي الانتباه، أبرزها صداع الصباح المتكرر، وألم ، وضيق التنفس، والدوار، وتشوش الرؤية، ونزيف الأنف المتكرر، والإرهاق أو الارتباك، وخفقان القلب، وظهور الدم في البول، وعدم انتظام ضربات القلب.ويشير الخبراء إلى أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذ لا يمكن تأكيد الحالة إلا من خلال قياس الضغط، ما يجعل الفحوص الدورية ضرورية للكشف المبكر.وتبدأ المرحلة الأولى من ارتفاع الضغط عند تسجيل قراءات بين 130 و139 للضغط الانقباضي، أو بين 80 و89 للضغط الانبساطي، فيما تُصنّف القراءات التي تبلغ 140/90 أو أكثر ضمن المرحلة الثانية وفق التصنيف المذكور في التقرير.أما وصول الضغط إلى 180/120 أو أكثر، فيستدعي تقييماً طبياً عاجلاً، خصوصاً إذا ترافق مع أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو اضطرابات الرؤية.وينصح الخبراء بقياس ضغط الدم بانتظام باستخدام جهاز موثوق، بعد الجلوس بهدوء، مع إسناد الظهر ووضع القدمين على الأرض والذراع بمستوى القلب، وتجنب الكافيين والتمارين الشاقة لمدة 30 دقيقة قبل القياس. (إرم نيوز)