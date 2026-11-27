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ووفق تقرير نشره موقع "فيريويل هيلث"، فإن تناول الأسماك مرتين أسبوعياً، بدلاً من اللحوم الغنية بالدهون، قد يساهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وفي هذا الإطار، تبرز 6 أنواع من الأسماك لما تحتويه من عناصر مفيدة للقلب.تتميز الرنجة بغناها بأحماض أوميغا 3، إذ توفر 3 أونصات منها نحو 0.9 غرام من DHA و0.7 غرام من EPA. وقد يرتبط تناولها بانتظام بخفض الدهون الثلاثية، والحد من اضطرابات نظم القلب وتراكم الترسبات في الشرايين، إضافة إلى خفض طفيف لضغط الدم.يحتوي الماكريل على نحو 0.5 غرام من DHA و0.4 غرام من EPA لكل 3 أونصات. وينصح التقرير باختيار الماكريل لانخفاض نسبة الزئبق فيه، وتجنب النوع الملكي الذي قد يحتوي على مستويات مرتفعة من هذه المادة.يساعد تناول السلمون بانتظام على تحسين ضغط الدم ومستويات ، ما قد يقلل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب. وتوفر 3 أونصات منه نحو 0.9 غرام من DHA، فيما تختلف كمية EPA بحسب نوعه وطريقة إنتاجه.يُعد السردين مصدراً جيداً لأحماض أوميغا 3، كما يوفر عند تناوله مع عظامه الكالسيوم وفيتامين D، وهما من العناصر المهمة لصحة القلب.يحتوي سمك التروتة على أوميغا 3 والبروتين، إلى جانب النياسين وفيتامين B12، ما يجعله خياراً غذائياً يوفر مجموعة من العناصر الداعمة لصحة القلب والجسم.تختلف نسبة أوميغا 3 في التونة بحسب نوعها، وتُعد التونة زرقاء الزعانف من أغناها بهذه الأحماض، إذ توفر 3 أونصات منها نحو 0.7 غرام من DHA و0.2 غرام من EPA. وتحتوي التونة الطازجة عادةً على كميات أكبر من هذه الأحماض مقارنة بالمعلبة، التي تبقى خياراً مناسباً لإدراجها في .