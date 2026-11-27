أظهرت نتائج تجربة سريرية دولية من المرحلة الثالثة أن دواء "سيبريليماب" يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى ويقلل خطر المضاعفات الخطيرة لدى المصابين باعتلال الكلية بالغلوبيولين المناعي "إيه"، وهو مرض مزمن قد يتطور إلى الفشل الكلوي.



ووفق دراسة قادها باحثون من الأميركية، ونُشرت الخميس في دورية "نيو إنغلاند جورنال أوف "، حافظ المرضى الذين تلقوا الدواء على استقرار وظائف الكلى خلال عامين، مقابل تراجع ملحوظ لدى المجموعة التي تلقت علاجاً وهمياً.

وشملت التجربة 510 بالغين، تلقى 259 منهم حقن "سيبريليماب" تحت الجلد كل أربعة أسابيع، فيما حصل الباقون على علاج وهمي، مع استمرار الجميع في العلاج القياسي.

وسجلت مجموعة الدواء حالة واحدة فقط من المضاعفات الكلوية الخطيرة، مقابل 28 حالة لدى . كما احتاج خمسة مرضى في مجموعة العلاج الوهمي إلى غسل الكلى، مقابل عدم حاجة أي مريض في مجموعة الدواء إلى هذا التدخل.

ويعمل "سيبريليماب" على تثبيط بروتين "أبريل"، الذي يساهم في إنتاج أجسام مضادة غير طبيعية يؤدي تراكمها في الكلى إلى الالتهاب وتلف الأنسجة.

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وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 61.3% في كمية البروتين المطروح في البول لدى متلقي الدواء، إلى جانب تحسن مؤشرات أخرى مرتبطة بالمرض.

وتقاربت الآثار الجانبية بين المجموعتين، مع تسجيل آثار خطيرة أقل لدى متلقي العلاج، وعدم تسجيل أي وفيات.

ورغم النتائج الواعدة، أشار الباحثون إلى أن متابعة المرضى لعامين لا تكفي لتحديد مدى استمرار فعالية الدواء على المدى ، لافتين إلى استمرار دراسة إضافية لمراقبة سلامته وفعاليته على مدى أربع إلى خمس سنوات أو أكثر.