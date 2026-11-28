لا تقتصر أهمية وجبة الإفطار لدى مرضى على نوعية الأطعمة التي يتناولونها وكمياتها، إذ قد يؤدي توقيت تناول الوجبة الأولى دورًا مهمًّا في تنظيم مستويات السكر في ، وتحسين استجابة الجسم للإنسولين.ويرتبط ذلك بالساعة البيولوجية للجسم، التي تنظم العديد من العمليات الحيوية، بما فيها إفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي، إذ تتفاوت قدرة الجسم على التعامل مع الغلوكوز على مدار اليوم.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة " " وشملت 22 مصابًا بالسكري من النوع الثاني، أن تخطي وجبة الإفطار والصيام حتى الظهر أدى إلى ارتفاع إجمالي مستويات الغلوكوز المقاسة خلال الساعات الثلاث التالية للغداء بنسبة 36.8%، وبعد العشاء بنسبة 26.6%، مقارنة بتناول الإفطار.ورصد الباحثون أيضًا ضعف استجابة الإنسولين وتأخر بلوغه مستويات الذروة، رغم تناول المشاركين وجبات غداء وعشاء متطابقة في الحالتين.وفي دراسة أخرى نُشرت في مجلة "Diabetologia"، وجد الباحثون أن تناول إفطار غني بالسعرات الحرارية مقابل عشاء منخفض السعرات أسهم في خفض إجمالي مستويات الغلوكوز على مدار اليوم بنسبة 20%، مقارنة بالنمط الغذائي المعاكس، رغم تساوي إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة.رغم أن الدراستين تدعمان أهمية تناول الطعام صباحًا، فإنهما لا تحددان ساعة مثالية للإفطار تناسب جميع مرضى السكري، خصوصًا في ظل محدودية عدد المشاركين فيهما.وقد يساعد الالتزام بمواعيد منتظمة للوجبات، واختيار إفطار متوازن يحتوي على البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، على الحد من التقلبات الحادة في مستويات السكر.كما ينبغي لمرضى السكري، خصوصًا مستخدمي الإنسولين والأدوية التي قد تسبب انخفاض سكر الدم، استشارة الطبيب قبل تغيير مواعيد وجباتهم أو اتباع أنظمة الصيام المتقطع.