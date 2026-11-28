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حذر أخصائي فسيولوجيا الجهاز الهضمي جوردان هاورث من أن التسمم الغذائي يعد أكبر مدمر منفرد لصحة الأمعاء، مشيرًا إلى أن الجراثيم المسببة له قد تترك آثارًا تمتد طويلًا بعد زوال العدوى.وكرس هاورث نحو عقد كامل لمساعدة المرضى على تشخيص الجذور الحقيقية لمشكلاتهم الهضمية، وقال لمجلة "نيوزويك" إن إدراك أهمية الأمعاء تطور بشكل كبير، بعدما ثبت تأثيرها المباشر في المزاج والأيض والبشرة والمناعة.وأظهر مسح أُجري عام 2024 بتكليف من "دانون نورث أمريكا" أن 41% من الأمريكيين لم يسمعوا بميكروبيوم الأمعاء من قبل، بينما لم يدرك 50% تأثيره في الصحة العامة.ويتكون الميكروبيوم من تريليونات البكتيريا والميكروبات الأخرى التي تستوطن الجهاز الهضمي، وتؤدي أدوارًا محورية في هضم الطعام وإنتاج المركبات النافعة ودعم المناعة وتوفير الحماية ضد مسببات الأمراض.ويرى هاورث أن مفهوم صحة الأمعاء يتعرض لتعقيد مبالغ فيه، قائلًا إن متاجر السوبرماركت وشركات المكملات استغلت المصطلح، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة الأمعاء لا يتطلب بالضرورة حبوب بروبيوتيك باهظة أو مساحيق خضراء.وينصح بالعودة إلى الأساسيات التي أطلق عليها "الفاءات الثلاث" باللغة الإنجليزية، وتتمثل أولًا في الألياف المتوفرة في الفول والشوفان والتفاح والكمثرى والحبوب الكاملة وبذور الشيا والسيليوم.وتشمل الركيزة الثانية الفينولات أو البوليفينولات الموجودة في الأطعمة الملونة والمرة مثل التوت الأزرق والملفوف الأحمر والقهوة والشوكولاتة الداكنة وزيت الزيتون، بينما تضم الثالثة الأطعمة المخمرة كالزبادي والكفير والكيمتشي والمخلل الألماني.وإلى جانب ، يشدد هاورث على إعطاء الأولوية للنوم الجيد، وإدارة التوتر النفسي، وممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين البدنية أسبوعيًا.ويعتبر هاورث أن الوقاية من التسمم الغذائي جانب مهمل رغم خطورته على الجهاز الهضمي، موضحًا أن الجراثيم المسببة للتسمم قد تحدث أضرارًا مستمرة في الأمعاء.ولفت إلى دراسات تشير إلى إصابة نحو شخص واحد من كل خمسة بمتلازمة "القولون العصبي ما بعد العدوى" عقب التعرض لبكتيريا "الكامبيلوباكتر"، مرجحًا أن يكون سم تنتجه هذه البكتيريا يعرف باسم (CdtB) وراء تلف الأمعاء والتهابها المزمن وفرط حساسيتها، ما قد يؤدي إلى عدم تحمل أطعمة كانت تهضم سابقًا دون أي مشكلات.وبما أن كثيرًا من حالات التسمم تحدث خارج المنزل، يحرص هاورث على تجنب البيئات والمأكولات الأكثر عرضة للتلوث مثل البوفيهات المفتوحة والكباب.يستبعد هاورث المحار النيء من نظامه الغذائي، لأنه يرشح المياه المحيطة به ويمتص ما تحمله من بكتيريا، ولا يتناوله إلا مطبوخًا أو بعد خضوعه لعملية التطهير عبر مياه معالجة بالأشعة فوق البنفسجية.ويتجنب كذلك برغر اللحم قليل النضج، لأن فرم اللحم خلال التصنيع ينشر أي بكتيريا كانت على السطح في كامل الشريحة بخلاف قطعة الستيك، لافتًا إلى أن الناس يتعاملون معه أحيانًا بعقلية الستيك ويطلبونه بدرجة طهي منخفضة.ويحذر هاورث أيضًا من السوشي، فرغم استخدام أسماك تجمد بعمق لقتل الطفيليات، فإن ذلك لا يزيل بالضرورة جميع مخاطر البكتيريا، ما يستوجب تناول السوشي سريعًا بعد تحضيره وتجنب الأنواع المخفضة بشدة التي بقيت طويلًا على الرفوف.ورغم القيمة الغذائية للبراعم النباتية المأخوذة من الفاصوليا أو الحلبة أو البرسيم، وغناها بالألياف والفيتامينات ومادة السلفورافان، يصنفها ضمن الأطعمة عالية الخطورة لأنها تزرع في بيئة دافئة ورطبة وقريبة من التربة، وهي ظروف مثالية لتكاثر البكتيريا، وتؤكل نيئة في الغالب.ويأتي الخامس الأكثر إثارة للدهشة وهو معلبات السلطة الجاهزة، نظرًا لتعدد مراحل الحصاد والمعالجة والتعبئة والنقل التي تزيد فرص التلوث.وأشار هاورث إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض تصنف الخضروات الورقية ضمن الأطعمة المتكررة في تفشيات التسمم لأنها تؤكل دون طهي، مستشهدًا بتفش حديث لعدوى "الكربتوسبوريدية" في أمريكا ارتبط بالخس الجبلي.وحذر خصوصًا من معلبات الخلطات الورقية لاحتوائها على خضروات من مصادر متعددة ترفع احتمالات التلوث المتبادل، ناصحًا بشراء الخضروات مفردة وغسلها جيدًا قبل تناولها.