يؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الإنسان مع التقدم في العمر، إذ يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد على تعزيز القدرات الذهنية والبدنية، والحد من الالتهابات المزمنة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

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وفي هذا السياق، نقل موقع "Eating Well" عن اختصاصيي تغذية مجموعة من النصائح بشأن وجبة الغداء المثالية التي قد تساهم في تعزيز فرص التمتع بحياة أطول وأكثر صحة، مشيرين إلى أهمية الجمع بين الدهون الصحية والبروتينات عالية الجودة والألياف.



واختار الخبراء وجبة "الأفوكادو المحشو بالسلمون" باعتبارها أحد أفضل الخيارات الغذائية لدعم الشيخوخة الصحية، وذلك لما توفره من عناصر غذائية مفيدة للجسم.



مكافحة الالتهابات المزمنة



يُعد الالتهاب المزمن أحد العوامل المرتبطة بالشيخوخة المبكرة، إذ يمكن أن يتسبب بتلف الخلايا والأنسجة والأعضاء تدريجياً، كما يرتبط بالعديد من الأمراض، أبرزها أمراض القلب والتهاب المفاصل.



وفي هذا الإطار، توضح اختصاصية التغذية كاري غابرييل أن غني بأحماض " 3" الدهنية، التي تساعد على مكافحة الالتهابات المزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر.



تعزيز صحة الدماغ



تزداد أهمية الاهتمام بصحة الدماغ مع التقدم في السن، خصوصاً أن بعض الدهون الصحية تؤدي دوراً أساسياً في بناء أغشية الخلايا العصبية ودعم وظائفها.



وتشير اختصاصية التغذية جوليانا كريمي إلى أن السلمون يحتوي على نسبة مرتفعة من أحماض "أوميغا 3"، خصوصاً حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، الذي يساهم في حماية خلايا الدماغ ودعم الذاكرة والوظائف الإدراكية.

وفي هذا السياق، نقل موقع "Eating Well" عن اختصاصيي تغذية مجموعة من النصائح بشأن وجبة الغداء المثالية التي قد تساهم في تعزيز فرص التمتع بحياة أطول وأكثر صحة، مشيرين إلى أهمية الجمع بين الدهون الصحية والبروتينات عالية الجودة والألياف.واختار الخبراء وجبة "الأفوكادو المحشو بالسلمون" باعتبارها أحد أفضل الخيارات الغذائية لدعم الشيخوخة الصحية، وذلك لما توفره من عناصر غذائية مفيدة للجسم.يُعد الالتهاب المزمن أحد العوامل المرتبطة بالشيخوخة المبكرة، إذ يمكن أن يتسبب بتلف الخلايا والأنسجة والأعضاء تدريجياً، كما يرتبط بالعديد من الأمراض، أبرزها أمراض القلب والتهاب المفاصل.وفي هذا الإطار، توضح اختصاصية التغذية كاري غابرييل أن غني بأحماض " 3" الدهنية، التي تساعد على مكافحة الالتهابات المزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر.تزداد أهمية الاهتمام بصحة الدماغ مع التقدم في السن، خصوصاً أن بعض الدهون الصحية تؤدي دوراً أساسياً في بناء أغشية الخلايا العصبية ودعم وظائفها.وتشير اختصاصية التغذية جوليانا كريمي إلى أن السلمون يحتوي على نسبة مرتفعة من أحماض "أوميغا 3"، خصوصاً حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، الذي يساهم في حماية خلايا الدماغ ودعم الذاكرة والوظائف الإدراكية.

كذلك، يحتوي الأفوكادو على فيتامين "E"، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، ما يعزز القيمة الغذائية لهذه الوجبة.



تحسين امتصاص الفيتامينات



تساعد الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو الجسم على امتصاص عدد من الفيتامينات الأساسية القابلة للذوبان في الدهون، وهي "A" و"D" و"E" و"K".



وبحسب كريمي، فإن الجمع بين السلمون والأفوكادو يساعد الجسم على الاستفادة بصورة أفضل من العناصر الغذائية الموجودة في الوجبة.



الحفاظ على الكتلة العضلية



يمثل فقدان الكتلة العضلية والقوة البدنية أحد أبرز التحديات المرتبطة بالشيخوخة، إذ قد تتراجع الكتلة العضلية بنسبة تتراوح بين 3 و8% كل 10 سنوات بعد بلوغ سن الثلاثين.



وللحد من هذا التراجع، ينصح الخبراء بتناول البروتينات عالية الجودة التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها.



وتوضح كريمي أن السلمون والزبادي اليوناني يوفران بروتينات عالية الجودة تساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية والقوة البدنية مع التقدم في العمر.



نصائح إضافية لشيخوخة صحية



إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، يوصي الخبراء بمجموعة من العادات الصحية، أبرزها: كذلك، يحتوي الأفوكادو على فيتامين "E"، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، ما يعزز القيمة الغذائية لهذه الوجبة.تساعد الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو الجسم على امتصاص عدد من الفيتامينات الأساسية القابلة للذوبان في الدهون، وهي "A" و"D" و"E" و"K".وبحسب كريمي، فإن الجمع بين السلمون والأفوكادو يساعد الجسم على الاستفادة بصورة أفضل من العناصر الغذائية الموجودة في الوجبة.يمثل فقدان الكتلة العضلية والقوة البدنية أحد أبرز التحديات المرتبطة بالشيخوخة، إذ قد تتراجع الكتلة العضلية بنسبة تتراوح بين 3 و8% كل 10 سنوات بعد بلوغ سن الثلاثين.وللحد من هذا التراجع، ينصح الخبراء بتناول البروتينات عالية الجودة التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها.وتوضح كريمي أن السلمون والزبادي اليوناني يوفران بروتينات عالية الجودة تساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية والقوة البدنية مع التقدم في العمر.إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، يوصي الخبراء بمجموعة من العادات الصحية، أبرزها:



- النوم بين 7 و9 ساعات يومياً، لدعم تعافي الجسم وإصلاح الخلايا وتعزيز الذاكرة.



- ممارسة تمارين القوة بانتظام، مثل رفع الأثقال واستخدام أحزمة ، للحد من فقدان العضلات ودعم صحة العظام.



- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، خصوصاً الخضراوات والفواكه والبقوليات، لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والقلب.