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وتعود جذور هذه الفرضية إلى أبحاث الطبيب النفسي إي. فولر وعالم الفيروسات يولكن، اللذين ركّزا اهتمامهما على طفيلي "التوكسوبلازما جوندي"، المسبب لداء المقوسات، واحتمال ارتباطه ببعض الاضطرابات النفسية.وينتقل هذا الطفيلي إلى الإنسان عبر ملامسة فضلات القطط الملوثة أو تناول اللحوم غير المطهوة جيداً، فضلاً عن التعرض للمياه والتربة الملوثتين، كما يمكن أن يصل في بعض الحالات إلى خلايا الدماغ.في العام 2023، أظهر تحليل شمل 17 دراسة أن أرجحية الإصابة باضطرابات مرتبطة بالفصام لدى الأشخاص الذين تعرضوا للقطط بلغت نحو ضعفي أرجحية الإصابة لدى غيرهم.كذلك، كشفت دراسة شملت نحو 82 ألف متبرع في الدنمارك عن وجود ارتباط بين الأجسام المضادة للطفيلي وتشخيص الإصابة بالفصام.إلا أن هذه النتائج أثارت انتقادات في الأوساط العلمية، خصوصاً لجهة المنهجية المعتمدة واستبعاد بعض الدراسات التي لم ترصد ارتباطاً مماثلاً.وفي المقابل، لم تجد دراسة أجراها باحثون في جامعة كوليدج ، وشملت 3542 مشاركاً، أدلة تدعم وجود علاقة بين تربية القطط خلال الطفولة والتجارب الذهانية اللاحقة.وطرحت مراجعة علمية نُشرت في مجلة "Frontiers in Psychiatry" تفسيراً مغايراً لهذه العلاقة، إذ أشارت إلى احتمال أن يكون الأشخاص الذين يعانون أعراضاً نفسية مبكرة أو عزلة اجتماعية أكثر ميلاً لاقتناء الحيوانات الأليفة بحثاً عن الراحة والدعم النفسي، وليس العكس.كذلك، يشير الباحثون إلى أن عوامل عدة قد تؤثر في نتائج الدراسات، من بينها سلالة الطفيلي وتوقيت الإصابة بالعدوى والاستعداد الفردي للإصابة بالاضطرابات النفسية.رغم استمرار الأبحاث، لا توجد حتى الآن أدلة علمية حاسمة تثبت أن اقتناء القطط يتسبب في الإصابة بالفصام، كما أن مجرد مداعبتها لا يُعدّ من الطرق المعتادة لانتقال الطفيلي إلى الإنسان.وفي هذا الإطار، تبقى المحافظة على النظافة الشخصية، وغسل اليدين بعد التعامل مع فضلات القطط، وطهي اللحوم جيداً، من أبرز الإجراءات الوقائية للحد من خطر الإصابة بداء المقوسات، من دون أن تشكّل النتائج البحثية الحالية مبرراً للتخلي عن الحيوانات الأليفة خوفاً من الإصابة بالفصام.