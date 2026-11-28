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ويعاني نحو 15% من سكان العالم من طنين الأذن، وهي حالة تتمثل في سماع أصوات تشبه الرنين أو الهمهمة من دون وجود مصدر صوتي خارجي، فيما لا يتوافر حتى الآن علاج نهائي لجميع حالات الإصابة.وبحسب موقع "ساينس أليرت"، أظهرت دراسة أجراها عالم الأعصاب لينوس ميلينسكي على حيوانات النمس، أن النوم قد يمنح الدماغ راحة مؤقتة من النشاط العصبي المرتبط بطنين الأذن عقب التعرض لضوضاء شديدة.في المقابل، كشفت دراسة حديثة، نُشرت عبر منصة "bioRxiv" ولم تخضع بعد لمراجعة الأقران، عن نتائج مغايرة، إذ أظهرت ثمانية فئران حُرمت من النوم لمدة ست ساعات عقب تعرضها لضوضاء مرتفعة مؤشرات سلوكية أقل ارتباطاً بطنين الأذن، مقارنة بستة فئران سُمح لها بالنوم.ويرجّح الباحثون أن الآليات العصبية المسؤولة عن تثبيت الذكريات والتجارب أثناء النوم قد تساهم أيضاً في ترسيخ النشاط الدماغي غير الطبيعي الناجم عن التعرض للأصوات المرتفعة.ويعتقد العلماء أن مرحلة النوم غير المصحوب بحركة السريعة قد تؤدي دوراً في هذه العملية، نتيجة التغيرات التي تشهدها الروابط بين الخلايا العصبية خلالها.وفي دراسة أخرى أجراها باحثون في ، تبيّن أن فرط النشاط الدماغي المرتبط بطنين الأذن يستمر خلال مختلف مراحل النوم، بما فيها مرحلة النوم العميق.ويرى الباحثون أن طنين الأذن واضطرابات النوم قد يشكلان حلقة مفرغة، إذ يؤثر الطنين سلباً على جودة النوم، فيما تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستويات التوتر، الذي يُعدّ أحد العوامل المساهمة في تفاقم الأعراض.وشدّد العلماء على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للتحقق من هذه النتائج لدى البشر، مؤكدين أن نتائج التجارب الحيوانية لا تعني أن الحرمان من النوم يمثل وسيلة لعلاج طنين الأذن.ومن شأن التوصل إلى فهم أعمق للعلاقة بين النوم والنشاط العصبي المرتبط بالطنين أن يمهّد الطريق أمام تطوير استراتيجيات جديدة تساعد المصابين على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة حياتهم.