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وبحسب موقع " "، تشير توصيات غذائية إلى أن تناول بيضة واحدة يومياً يُعد مناسباً لمعظم البالغين، ويمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، رغم احتوائها على . يُعد البيض من المصادر الغذائية الغنية بالبروتين والكولين و"فيتامين د"، إلى جانب عناصر أخرى تدعم صحة العضلات والدماغ، ما يجعله خياراً مناسباً ضمن المتوازن. لكن ما المعدل المناسب لتناوله يومياً للحصول على فوائده دون التأثير في صحة القلب؟وبحسب موقع " "، تشير توصيات غذائية إلى أن تناول بيضة واحدة يومياً يُعد مناسباً لمعظم البالغين، ويمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، رغم احتوائها على .

وأوضحت أخصائية التغذية أن المخاوف السابقة بشأن ارتباط تناول البيض بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب لم تؤكدها الأبحاث الحديثة بشكل قاطع، إلا أن الاعتدال يظل مهماً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولون أطعمة أخرى غنية بالكوليسترول.



وتحتوي البيضة الكبيرة على نحو 186 ملليغراماً من الكوليسترول، إلى جانب 6.5 غرام من البروتين، و150 ملليغراماً من الكولين، فضلاً عن فيتامينات ومعادن مهمة للجسم.



فوائد تناول البيض

لا تقتصر فوائد البيض على توفير البروتين، إذ تشير دراسات إلى ارتباط تناوله باعتدال بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ودعم بناء العضلات بفضل احتوائه على الأحماض الأمينية، ومنها الليوسين.