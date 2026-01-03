تنشطُ في أوروبا.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية عن "حماس"؟

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً جديداً قالت فيه إن حركة " " تستخدم قناع المساعدات الإنسانية في إيطاليا لتمويل أنشطتها العسكرية.



ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة على توقيف السلطات 9 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة "حماس" من خلال جمعيات خيرية.



التقرير الذي ترجمهُ " " يقول إنه "يوم 27 كانون الأول الماضي، الذي يتزامن مع الذكرى الـ40 لهجوم إرهابي فلسطيني دموي في مطار روما، كشفت السلطات الإيطالية ما لم يكن يتوقعه الكثيرون، رغم التحذيرات المتكررة، فالأموال التي جمعها ناشطون معروفون بمعاداتهم لإسرائيل في إيطاليا، تحت ذريعة "أغراض إنسانية"، استخدمت لتمويل حركة حماس وليس لإطعام الأطفال ، إذ تم بالأموال شراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين التابعين للحركة".



يقول التقرير إنه "تمّ أيضاً إلقاء القبض على عدد من الأفراد الذين تربطهم علاقات وثيقة بسياسيين يساريين بارزين، إذ كان هؤلاء يحضرون مؤتمرات وينظمون شاركت فيها شخصيات بارزة ورؤساء بلديات مدن إيطالية رئيسية.



أيضاً، يذكر التقرير أن "من بين المُشتبه بهم صحافي إيطالي متهم بالترويج لدعاية حماس في إيطاليا، ويُقال إنه كان يتلقى دفعات شهرية من حماس"، ويضيف: "يصف المدعون العامون بعض المعتقلين بأنهم قادة شبكة أوروبية تعمل خارج حدود إيطاليا، مما يشير إلى احتمال وجود هياكل مماثلة في أماكن أخرى، وأن إجمالي الأموال المرصودة قد يتجاوز بكثير مبلغ الـ7 ملايين الذي تم تحديده حتى الآن".



ويختم التقرير بالقول إنّ "الوقت حان لتتبع مسار التدفق الهائل للأموال التي تصب في خزائن حماس"، زاعماً أن تلك الأموال "تُبقي تلك المنظمة في السلطة وتُطيل أمد الصراع مع ".

