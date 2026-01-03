تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص

تنشطُ في أوروبا.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية عن "حماس"؟

ترجمة "لبنان 24"

03-01-2026 | 13:00
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن حركة "حماس" تستخدم قناع المساعدات الإنسانية في إيطاليا لتمويل أنشطتها العسكرية.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة على توقيف السلطات الإيطالية 9 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة "حماس" من خلال جمعيات خيرية.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "يوم 27 كانون الأول الماضي، الذي يتزامن مع الذكرى الـ40 لهجوم إرهابي فلسطيني دموي في مطار روما، كشفت السلطات الإيطالية ما لم يكن يتوقعه الكثيرون، رغم التحذيرات المتكررة، فالأموال التي جمعها ناشطون معروفون بمعاداتهم لإسرائيل في إيطاليا، تحت ذريعة "أغراض إنسانية"، استخدمت لتمويل حركة حماس وليس لإطعام الأطفال الفلسطينيين، إذ تم بالأموال شراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين التابعين للحركة".

يقول التقرير إنه "تمّ أيضاً إلقاء القبض على عدد من الأفراد الذين تربطهم علاقات وثيقة بسياسيين يساريين بارزين، إذ كان هؤلاء يحضرون مؤتمرات وينظمون مسيرات شاركت فيها شخصيات بارزة ورؤساء بلديات مدن إيطالية رئيسية.

أيضاً، يذكر التقرير أن "من بين المُشتبه بهم صحافي إيطالي متهم بالترويج لدعاية حماس في إيطاليا، ويُقال إنه كان يتلقى دفعات شهرية من حماس"، ويضيف: "يصف المدعون العامون بعض المعتقلين بأنهم قادة شبكة أوروبية تعمل خارج حدود إيطاليا، مما يشير إلى احتمال وجود هياكل مماثلة في أماكن أخرى، وأن إجمالي الأموال المرصودة قد يتجاوز بكثير مبلغ الـ7 ملايين يورو الذي تم تحديده حتى الآن".

ويختم التقرير بالقول إنّ "الوقت حان لتتبع مسار التدفق الهائل للأموال التي تصب في خزائن حماس"، زاعماً أن تلك الأموال "تُبقي تلك المنظمة في السلطة وتُطيل أمد الصراع مع إسرائيل".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
خاص

صحافة أجنبية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيطالية

الإيطالي

إسرائيل

لبنان24

أوروبا

ترجمة "لبنان 24"

