تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

هل اتفاقية السلام بين أوكرانيا وروسيا جاهزة بنسبة 90% فعلاً؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
04-01-2026 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1463555-639031121798280235.webp
Doc-P-1463555-639031121798280235.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "UnHerd" البريطاني أنه "في خطابه بمناسبة رأس السنة، ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اتفاق السلام لإنهاء الحرب مع روسيا "جاهز بنسبة 90%". وكعادته، رفع نظيره الأميركي دونالد ترامب النسبة إلى "أقرب إلى 95%". ويشير عرض زيلينسكي الأخير لخطة النقاط العشرين بين الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى وجود أرضية مشتركة كبيرة. ومع ذلك، تبدو نسبة العشرة بالمئة الأخيرة غير قابلة للتجاوز، إذ يتركز معظمها على مسألة وجود أرضية مشتركة بحد ذاتها".

وبحسب الموقع، "على الرغم من أن كييف قدمت تنازلاً كبيراً بقبولها أن أراضيها في دونيتسك يمكن أن تصبح منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح، إلا أن الكرملين لا يزال يطالب بانسحاب أوكراني كامل. في غضون ذلك، ردت روسيا على شرط زيلينسكي بالانسحاب من دنيبروبيتروفسك وميكولايف وسومي وخاركيف بتوسيع تلك "المنطقة العازلة" الشمالية الشرقية بدلاً من ذلك. وحتى لو اقتنعت موسكو بمزايا تحويل دونيتسك إلى مجمع تجاري سلمي ضخم، تبقى بعض التساؤلات قائمة. فقد صرّح الكرملين برغبته في نشر قوات الشرطة والحرس الوطني التابعة له هناك، بينما حثّ زيلينسكي على نشر قوات دولية على طول خط التماس الحالي لمنع التسلل الروسي. وإذا اعتقد الزعيم الأوكراني أن هذه القوات قد تأتي من دول الناتو، فسيصطدم بمطلب موسكو بعدم وجود أي جنود من الحلف في أوكرانيا، حتى لو لم يكونوا يمثلون الحلف. ومع ذلك، لا يزال تحالف الراغبين يعتقد أنه "سيعمل داخل أوكرانيا"."

وتابع الموقع، "إذا كانت تلك القوات الأجنبية في دونيتسك تنتمي إلى دول أكثر ملاءمة لموسكو، فستظل هناك مشكلة تتعلق بالتفويض الذي سيكون لديهم للرد في حالة قيام روسيا بهجوم أو شن عملية العلم الزائف. لقد أكد زيلينسكي ضرورة موافقة الناخبين الأوكرانيين على هذه المنطقة عبر استفتاء، ويُعدّ النداء المصاحب لوقف إطلاق النار، والذي يهدف إلى تحقيق ذلك، إجراءً عملياً جزئياً، وحيلةً جزئيةً لانتزاع هدنةٍ تشتد الحاجة إليها في القتال. ترفض روسيا الاعتراف بالنتائج، مما يمهد الطريق أمامها لرفض أي نتيجة باعتبارها غير شرعية، إذ ستتأثر هذه النتيجة بانخفاض نسبة المشاركة تحت ضغط الانتقادات، كما سيواجه زيلينسكي معضلة اختيار إدراج أصوات الأراضي المحتلة، التي يُرجح أن تكون روسيا قد زورتها، أو استبعاد تلك المناطق وبالتالي تعزيز مطالبة روسيا بها".

وأضاف الموقع، "إضافةً إلى ذلك، ومع استطلاعات الرأي التي تُظهر رفض الشعب الأوكراني للتنازلات الإقليمية، يبقى من غير الواضح ما سيحدث في حال رفضهم. فهل ستواصل أوكرانيا القتال إلى أجل غير مسمى؟ وهل ستستمر أميركا في تقديم معلومات استخباراتية حيوية لدعم هذه "الحرب الأبدية"؟ وما الذي قد يُرضي الشعب الأوكراني، إن لم يكن هذا المقترح، وفي أي مرحلة سيُعرض عليهم؟"

وبحسب الموقع، "ثم هناك زابوريجيا. تخضع محطة الطاقة النووية حاليًا للسيطرة الروسية، وقد اقترحت كييف أن تُضمّ إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح، كما واقترحت الولايات المتحدة مشروعًا مشتركًا ثلاثيًا مع روسيا، إلا أن أوكرانيا تُفضّل إشراف كييف - واشنطن، تاركةً للولايات المتحدة حرية تحديد مكان توزيع نصف الطاقة. وفي أعقاب ضربات موسكو على شبكة الكهرباء الأوكرانية، تحتاج أوكرانيا بشدة إلى الطاقة، حيث تشير إحدى التقديرات إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق ما يصل إلى سبع سنوات للتعويض عن خسارة زابوريجيا، بينما تريد روسيا ذلك لتعويض نقص الطاقة في جنوبها. يُصرّ الكرملين على الحفاظ على سيطرته، واثقًا من أن خطة موسكو-واشنطن المشتركة تُغري ترامب، فهو يعلم من يملك زمام الأمور. ومن غير المرجح أن يُؤثر تنازل روسيا المحدود على زيلينسكي، الذي يعلم أن موسكو ستُبقي أوكرانيا رهينةً عبر التهديد بقطع الإمدادات".

وتابع الموقع، "إذا بدت هذه المراحل النهائية مستحيلة، فذلك لأن العملية لا تهدف في الواقع إلى التوصل إلى اتفاق. لقد حاولت موسكو عرقلة المحادثات بادعاءات مشكوك فيها بأن كييف استهدفت مقر إقامة الزعيم الروسي، بينما استغل فلاديمير بوتين خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة ليؤكد ثقته في انتصار روسيا في ساحة المعركة. 
في غضون ذلك، أشار زيلينسكي إلى أنه لا يتوقع موافقة الكرملين على الاتفاق، لكنه يتظاهر بالموافقة حتى تضغط واشنطن على موسكو بدلاً من كييف، وقد دعا بالفعل إلى فرض عقوبات أشد وزيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا في حال عرقلة روسيا للاتفاق. في الواقع، لا تُعدّ هذه المفاوضات بالغة الأهمية كما تبدو، فهي لا تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بقدر ما تهدف إلى إبقاء الأنظار مُسلطة على موسكو".
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: اتفاق السلام جاهز بنسبة 90% ومن يظن أن أوكرانيا مستعدة للاستسلام فهو مخطئ
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: أكثر من 90% من المعاملات بين الهند وروسيا تتم بالعملات الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: بيروت تقترب من الاكتفاء المائي بنسبة 80-90% مع مشروع استجرار المياه
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% دخلت حيّز التطبيق
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

البريطاني

الشمالي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
Lebanon24
07:36 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24