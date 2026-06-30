تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

إسرائيليون يُشككون بوعود نتنياهو.. "جيروزاليم بوست" تكشف ما يحصل داخل اسرائيل

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-06-2026 | 09:00
A-
A+
إسرائيليون يُشككون بوعود نتنياهو.. جيروزاليم بوست تكشف ما يحصل داخل اسرائيل
إسرائيليون يُشككون بوعود نتنياهو.. جيروزاليم بوست تكشف ما يحصل داخل اسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان إسرائيل تواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية هائلة تستدعي توافقًا داخليا واسعًا.
Advertisement
وأشارت الصحيفة إلى ان "إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء يوم السبت الماضي، عزمه تشكيل حكومة وطنية موسعة لا حكومة ضيقة بعد انتخابات تشرين، يُمثل من حيث المبدأ ما تحتاجه إسرائيل بالفعل، بل إنه يتوافق مع ما دعت إليه مرارًا منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023. "
وشددت الصحيفة على ان "إسرائيل تواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية ضخمة لا يمكن التعامل معها إلا عبر توافق داخلي واسع وليس من خلال ائتلافات تستند إلى أغلبيات سياسية محدودة"، مشيرة إلى ان "المشكلة لا تكمن في الفكرة نفسها بل في توقيت طرحها."
ولفتت الصحيفة إلى ان "إسرائيل عاشت على مدى 3 أعوام واحدة من أكثر الفترات انقسامًا في تاريخها، فقد أدت معركة إصلاح الجهاز القضائي إلى انقسام المجتمع، ولوّح جنود الاحتياط بالامتناع عن أداء الخدمة، وامتلأت الشوارع بالتظاهرات أسبوعًا بعد آخر، فيما تدهور الخطاب السياسي إلى مستويات غير مسبوقة من الشكوك المتبادلة، ثم جاءت واقعة السابع من تشرين لتعيد الإسرائيليين إلى التكاتف بفعل المأساة، لا نتيجة قيادة سياسية موحدة".
وأضافت "جيروزاليم بوست": "حتى بعد هجوم حركة حماس، سنحت فرص لإعادة تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي على أساس الوحدة الوطنية. لكن بدلًا من ذلك، سرعان ما عادت الشراكات المؤقتة التي نشأت خلال الحرب إلى حسابات الائتلافات التقليدية، وتجددت المواجهات السياسية والمعارك التشريعية التي أعادت الانقسامات الداخلية إلى صدارة المشهد العام. وخلال تلك الفترة، لم تظهر مؤشرات تُذكر على وجود جهود حقيقية لبناء الإجماع السياسي الواسع الذي يقول نتنياهو اليوم إنه يسعى إليه."
واعتبرت انه لهذا السبب استقبل العديد من الإسرائيليين تصريحات نتنياهو يوم السبت الماضي بكثير من التشكيك.
وتابعت الصحيفة: "تحدث نتنياهو عن ضرورة إنهاء المقاطعة المتبادلة بين المعسكرات السياسية، وحذّر من تعميق الانقسامات الداخلية، وأكد أهمية تجنب الصراع الداخلي. كما قال إن الإسرائيليين يتفقون على قضايا أكثر بكثير مما توحي به مواقف السياسيين، ووعد بتشكيل حكومة تقوم على مبادئ إسرائيلية جامعة، لا على مصالح سياسية ضيقة".
وأضافت الصحيفة:"هذه المواقف يصعب على كثيرين الاعتراض عليها، وكان ينبغي أن توّجه الحياة السياسية الإسرائيلية منذ البداية. غير أن الدعوات إلى الحوار تكتسب صدقية أكبر عندما تقترن بقرارات صعبة، لا عندما تأتي بصورة واضحة عشية حملة انتخابية. لكن ذلك لا يعني أن اقتراح نتنياهو ينبغي رفضه من حيث المبدأ."
واعتبرت الصحيفة انه "أيًا يكن من سيقود الحكومة المقبلة، فإنه سيرث تحديات يصعب التعامل معها عبر ائتلافات هشة تعتمد على كل صوت داخل البرلمان. فالحرب في غزة لا تزال تتطلب قرارات استراتيجية معقدة، كما أن المواجهة مع إيران دخلت مرحلة جديدة، في حين يظل حزب الله يشكل تهديدًا طويل الأمد. كذلك، لا تزال قضية تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين) من دون حل، بعدما أخفق نتنياهو مرارًا في تقديم مخرج لها."
وأشارت الصحيفة إلى انه "في كل مرة وجد نتنياهو نفسه يعتمد على الحلفاء أنفسهم الذين ضمنوا له البقاء في السلطة طوال معظم العقد الماضي، أي ائتلاف ضيق يضم حزب الليكود، والأحزاب الحريدية، وأحزاب اليمين الديني القومي، وقد نجح هذا النموذج مرارًا في إبقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة، لكنه جعل الحكومات المتعاقبة رهينة لمطالب شركاء ائتلافيين صغار لا تعكس أولوياتهم بالضرورة تطلعات غالبية الإسرائيليين."
واعتبرت ان "حكومة تمثل أغلبية إسرائيلية واسعة ستكون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الوطنية الصعبة، مع تمتعها بشرعية شعبية أكبر، كما أن تشكيل مثل هذا الائتلاف سيبعث برسالة مهمة إلى الخارج مفادها أن النظام الديمقراطي الإسرائيلي لا يزال قادرًا على إيجاد أرضية مشتركة بين مكوناته."
وختمت "جيروزاليم بوست" بالقول: " إذا كان نتنياهو يؤمن حقًا بأن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وطنية واسعة، فعليه أن يبدأ منذ الآن في وضع أسسها، من خلال سلوكه السياسي، وخطابه، واستعداده الحقيقي لبناء توافق وطني، بدلًا من الاكتفاء بالوعد به."
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
كلام عن "انسحابات" من لبنان.. تقرير يكشف ما يحصل داخل اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عسكريا.. أقمار اصطناعية تكشف ماذا يحصل داخل إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة مسيّرات "الحزب".. هذا ما يحصل عسكريا داخل إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

الديمقراطي

الإسرائيلي

البرلمان

المقاطعة

حزب الله

ديمقراطي

إسرائيل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في صحافة أجنبية Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-30
Lebanon24
08:00 | 2026-06-30
Lebanon24
07:00 | 2026-06-30
Lebanon24
05:30 | 2026-06-30
Lebanon24
16:45 | 2026-06-29
Lebanon24
16:00 | 2026-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24