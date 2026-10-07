تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

تصعيد كبير في المنطقة.. ماذا يحدث في اليمن؟

Lebanon 24
07-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تصعيد كبير في المنطقة.. ماذا يحدث في اليمن؟
تصعيد كبير في المنطقة.. ماذا يحدث في اليمن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد اليمن تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ سنوات، مع إطلاق السعودية والحكومة اليمنية حملة عسكرية لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في محيط مضيق باب المندب، بالتزامن مع تصاعد هجمات الجماعة على الأراضي السعودية واستمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".
Advertisement
 
وذكرت الوكالة أن الحملة تهدف إلى إبعاد الحوثيين، المدعومين من إيران، عن باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بعدما تمكنت الجماعة خلال الفترة الماضية من توسيع سيطرتها على ساحل البحر الأحمر.
 
في المقابل، صعّد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السعودية، وأعلنوا استهداف مطار في العاصمة الرياض ومصفاة تابعة لشركة "أرامكو" وقواعد عسكرية سعودية، بالتوازي مع تقدمهم في محيط مدينة في غرب اليمن شكّلت إحدى أبرز ساحات الحرب المستمرة منذ 12 عاماً.
 
وبحسب "أسوشيتد برس"، يأتي التصعيد اليمني في توقيت بالغ الحساسية إقليمياً، إذ لا تزال التوترات مرتفعة بين واشنطن وطهران، رغم تمكن الولايات المتحدة ودول الخليج إلى حد كبير من استعادة صادرات النفط بعد اضطرابات استمرت أشهراً في مضيق هرمز.
 
وتعود جذور الحرب اليمنية الحالية إلى عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء انطلاقاً من معاقلهم في شمال البلاد، قبل أن يتدخل تحالف تقوده السعودية عام 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وأدت سنوات الحرب إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص من المقاتلين والمدنيين، فضلاً عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
 
وظل وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه عام 2022 صامداً إلى حد كبير حتى الصيف الماضي، قبل أن تتسارع التطورات العسكرية مجدداً.
 
وتتركز المواجهة الحالية بصورة أساسية حول باب المندب، بعدما تقدم الحوثيون الشهر الماضي على طول ساحل البحر الأحمر وسيطروا على مدينة المخا الساحلية وجزر في المضيق، ما أتاح لهم تشديد الحصار الذي أعلنوه على حركة الملاحة السعودية.
 
وتنبع أهمية باب المندب من كونه يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وتمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية وربع حركة الحاويات في العالم، ضمن الطريق البحري الذي يصل آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.
 
كما ازدادت أهمية المضيق بالنسبة إلى السعودية بوصفه طريقاً بديلاً لصادراتها النفطية، بعدما تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز على خلفية الحرب مع إيران.
وبدأ الهجوم المدعوم سعودياً لاستعادة ساحل البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على بلدة التربة القريبة من تعز، والتي كانت تُستخدم نقطة انطلاق رئيسية للقوات الحكومية. وتكتسب تعز أهمية خاصة بعدما شهدت بعضاً من أعنف معارك الحرب، فيما ستشكل السيطرة عليها مكسباً استراتيجياً كبيراً لأي طرف.
 
ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين يمنيين قولهم إن التحالف بقيادة السعودية تمكن من استعادة مناطق رئيسية قرب باب المندب كان الحوثيون قد سيطروا عليها قبل أسابيع، بينها بلدة ذباب الاستراتيجية، إضافة إلى بلدات أخرى. وأكد شاهدان للوكالة مشاهدة دبابات وقوات حكومية تدخل بعض هذه المناطق.
 
في المقابل، أقرت السعودية بتعرض اثنين من مطاراتها لهجمات، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بالمنشآت.
 
وتسببت المعارك الجديدة بموجة نزوح واسعة، إذ أفادت المنظمة الدولية للهجرة بنزوح أكثر من 184 ألف شخص منذ بداية آب، بينهم نحو 22 ألفاً بين 27 أيلول و3 تشرين الأول، بزيادة 26% عن الأسبوع السابق، فيما نزح نحو 6500 شخص في الرابع من تشرين الأول وحده.
 
ونقلت الوكالة عن مسؤولين إقليميين أن الرياض باتت تعتقد أن الحوثيين لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات من دون ممارسة ضغط عسكري عليهم.
 
وقال كبير محللي شؤون اليمن في "مجموعة الأزمات الدولية" أحمد ناجي إن الهجوم المدعوم من السعودية يهدف إلى إضعاف الحوثيين وإرسال رسالة مفادها أن الرياض وحلفاءها يمتلكون القدرة على تغيير خريطة السيطرة داخل اليمن.
 
وأضاف أن الجانب السعودي بات مستاءً ليس فقط بسبب عدم عودة الحوثيين إلى المفاوضات، بل أيضاً بسبب استمرار توسعهم ورفع سقف مطالبهم ومواصلة هجماتهم على المملكة.
 
وعلى خط المواجهة، أفادت "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤول أميركي وآخر إقليمي، بأن الولايات المتحدة تقدم دعماً للسعودية في الحملة الجارية، يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف والمساعدة في التخطيط للهجوم.
 
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال متردداً، وفق التقرير، في توسيع التدخل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ولم يصدر حتى الآن توجيهات للجيش الأميركي باستئناف ضرباته المباشرة ضد الحوثيين.
 
وفي تطور آخر، أعلنت باكستان وتركيا عزمهما نشر قوات عسكرية في السعودية في إطار اتفاق دفاعي جديد، من دون الكشف عن حجم القوات أو تفاصيل انتشارها.
ويرى محللون أن الخبرة القتالية الباكستانية في مواجهة الجماعات المسلحة، إلى جانب القدرات التكنولوجية التي تمتلكها باكستان وتركيا، قد تمنح السعودية قدرات إضافية في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة.
 
وبذلك، تنتقل المواجهة في اليمن من مرحلة الجمود التي طبعت السنوات الأخيرة إلى صراع مفتوح على السيطرة على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، فيما تتشابك المعركة مجدداً مع المواجهة الإقليمية الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها على أمن الخليج وأسواق الطاقة والتجارة الدولية.
مواضيع ذات صلة
الكرملين: هناك تهديدات بتصعيد كبير للأوضاع في اليمن ويجب تثبيت وضع الاستقرار في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 01:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية: حادث كبير قرب قاعدة جوية أميركية بمنطقة ويلفورد في المملكة المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 01:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.. ماذا يحدث غربي تعز؟
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 01:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني تشرين الأول للبنان؟ أحداثٌ كبرى غيّرت تاريخ البلد
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 01:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

المملكة

دونالد

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحافة أجنبية Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-07
Lebanon24
09:00 | 2026-10-07
Lebanon24
08:00 | 2026-10-07
Lebanon24
06:00 | 2026-10-07
Lebanon24
03:30 | 2026-10-07
Lebanon24
16:00 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24