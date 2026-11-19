أعلنت والصين وروسيا التوصل إلى إعلان مشترك بشأن السلام والاستقرار الدولي، عقب قمة ثلاثية غير مسبوقة جمعت الرؤساء وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في مدينة شينزن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

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ورغم الأهمية السياسية للقاء، الذي استمر نحو ساعة و20 دقيقة، خلا الإعلان من أي إشارة مباشرة إلى الحربين في أوكرانيا وإيران، وهما من أبرز الملفات التي كان يُنتظر أن تتناولها المحادثات، ما أثار تساؤلات بشأن النتائج الفعلية للقمة وقدرتها على إحداث اختراق في الأزمات الدولية.

وبحسب صحيفة "The Guardian" ، تضمّن الإعلان الدول الثلاث بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، والعمل على إصلاح لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب زيادة إنتاج المشتقات النفطية وإمداداتها لضمان استقرار أسواق الطاقة.

وفي الملف ، أكد القادة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب عدم خوضها، من دون التوصل إلى إطار عملي لنزع السلاح النووي أو تحديد خطوات ملموسة لخفض الترسانات.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى التخلص التدريجي من الأسلحة النووية وصولاً إلى عالم خالٍ منها، في موقف لافت بعدما كانت بكين تتحفظ على الانضمام إلى مفاوضات الحد من التسلح، بحجة امتلاك وموسكو ترسانات أكبر بكثير من ترسانتها.

وتناول الإعلان أيضاً دور المحكمة الجنائية الدولية، إذ شدد القادة على ضرورة عدم إساءة استخدام صلاحياتها واحترام الحصانات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون. ويكتسب هذا البند أهمية خاصة بالنسبة إلى بوتين، الصادرة بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي مستهل الاجتماع، وصف القمة بأنها لحظة تاريخية، فيما تحدث بوتين عن تفاهم متبادل بين الأطراف الثلاثة، رغم استمرار الخلافات بشأن الأميركية على والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وعلى هامش القمة، عقد ترامب لقاءين منفصلين مع بوتين وشي، تناول الأخير منهما العلاقات التجارية وملف تايوان ومخاطر الذكاء الاصطناعي. وحذّر الرئيس الصيني واشنطن من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى انتكاسة كبيرة في العلاقات الثنائية بشأن تايوان.

لكن مراقبين اعتبروا أن النتائج جاءت أقل من التوقعات، إذ رأى أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة كامبريدج وليام هيرست أن القمة حققت مكاسب رمزية أكثر من كونها إنجازاً سياسياً ملموساً.

في المقابل، اعتبر محللون أن بوتين خرج بمكسب دبلوماسي من خلال ظهوره إلى جانب الرئيسين الأميركي والصيني، بعدما واجه عزلة غربية واسعة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

أما الصين، فنجحت في تقديم نفسها بوصفها قوة قادرة على جمع القوى الكبرى وتحديد أولويات النقاش الدولي، من دون الانخراط مباشرة في مسؤولية التوسط لإنهاء الحربين.

وبذلك، انتهت القمة بإعلان يتحدث عن السلام والتعاون، لكنه تجنب الخوض في أبرز حربين تشغلان الساحة الدولية، تاركاً السؤال مفتوحاً بشأن ما إذا كان التقارب بين القوى الثلاث سيتحول إلى تفاهمات عملية، أم سيبقى في حدود الرسائل السياسية والصور الدبلوماسية.