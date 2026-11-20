حذّر خبراء الصحة من عودة مقلقة لمرض الحصبة في عدد من دول العالم، بينها والمكسيك وبوليفيا، بعدما فقدت هذه الدول وضعها باعتبارها خالية من انتقال المرض محلياً، في تطور يعكس تراجع معدلات التطعيم ويهدد حياة ملايين الأطفال.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Guardian" ، فإن عودة الحصبة لا تقتصر على الدول الفقيرة، بل تشمل بلداناً نجحت سابقاً في السيطرة على المرض، بينها وكندا وإسبانيا والنمسا وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان.

ونقلت الصحيفة عن طبيب الأطفال إريك ووبوديا، الذي يعمل في مستشفى مولاغو الوطني بأوغندا، وصفه للحالات الخطيرة التي تصل إلى المستشفى، قائلاً إن الأطفال المصابين يعانون صعوبات شديدة في التنفس نتيجة تضرر الرئتين والممرات الهوائية، مضيفاً: "هؤلاء أطفال يموتون وهم يكافحون للحصول على الأكسجين".

وتشير بيانات إلى إصابة نحو 11 مليون شخص بالحصبة خلال عام 2024، فيما تسبّب المرض بوفاة نحو 95 ألف شخص، معظمهم من الأطفال دون الخامسة.

وتكمن خطورة الحصبة في قدرتها الكبيرة على الانتشار، إذ يمكن للفيروس البقاء في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين، كما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل الالتهاب الرئوي وتلف الدماغ وفقدان السمع والبصر، فضلاً عن إضعاف الجهاز المناعي لفترات طويلة.

ورغم توافر لقاح فعّال، لا تزال معدلات التطعيم العالمية دون المستوى المطلوب لمنع تفشي المرض. ففي عام 2025، تلقى 84% من الأطفال المؤهلين الجرعة الأولى من لقاح الحصبة، مقابل 77% فقط حصلوا على الجرعة الثانية، بينما يتطلب تحقيق المناعة المجتمعية تغطية تقارب 95%.

وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى انتشار المعلومات المضللة بشأن اللقاحات، واضطراب برامج التطعيم خلال جائحة ، إضافة إلى صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية وتراجع الوعي بخطورة الأمراض التي كانت تحت السيطرة لعقود.

وفي الولايات المتحدة، أثارت المواقف المشككة باللقاحات، بما فيها تصريحات روبرت كينيدي جونيور، انتقادات من متخصصين حذّروا من انعكاساتها على ثقة المواطنين ببرامج التحصين.

ولا تقتصر الأزمة على الدول المتقدمة، إذ تواجه بنغلادش تفشياً واسعاً للحصبة، مع تسجيل نحو 240 ألف حالة مشتبه بها و1282 وفاة منذ آذار الماضي، في حين تزيد ظروف الفقر وسوء التغذية وضعف الأنظمة الصحية من خطورة المرض في عدد من الدول الأفريقية.

وحذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة للطفولة "يونيسف"، كاثرين راسل، من أن الأطفال يدفعون ثمن عودة مرض كان بالإمكان السيطرة عليه، مشيرة إلى أن لقاح الحصبة ساهم في إنقاذ نحو 59 مليون حياة منذ عام 2000.

وأكد الخبراء أن وقف انتشار المرض لا يزال ممكناً، شرط تعزيز حملات التطعيم، وتسهيل الوصول إلى اللقاحات، ومواجهة المعلومات المضللة، محذرين من أن استمرار تراجع معدلات التحصين قد يفتح الباب أمام عودة أمراض أخرى سبق أن نجحت الأنظمة الصحية في احتوائها.