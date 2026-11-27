أثارت تقارير استخباراتية غربية بشأن استعداد لإطلاق قمر اصطناعي مزوّد بسلاح نووي إلى الفضاء، مخاوف واسعة من تداعيات محتملة قد تطال شبكات الاتصالات العالمية والبنية التحتية التكنولوجية، في ظل الاعتماد المتزايد على الأقمار الاصطناعية في القطاعات المدنية والعسكرية.

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وبحسب صحيفة "The Guardian" ، فإن المخاوف تصاعدت عقب تقارير إعلامية ألمانية تحدثت عن احتمال إطلاق قمراً اصطناعياً يحمل سلاحاً نووياً خلال الأسابيع المقبلة، وهي معلومات أعلنت الحكومة التعامل معها بجدية، فيما نفى الكرملين هذه الادعاءات.

كيف يؤثر الانفجار في الفضاء؟

على خلاف التفجيرات النووية على سطح الأرض، لا يؤدي انفجار سلاح نووي في الفضاء إلى موجة صدمية تقليدية، نظراً إلى غياب الغلاف الجوي الكثيف، إلا أنه يطلق كميات كبيرة من الإشعاعات التي يمكن أن تتسبب في إتلاف المكونات الإلكترونية للأقمار الاصطناعية وتعطيلها.

وتكمن الخطورة في إمكانية احتجاز الجسيمات المشحونة الناتجة عن الانفجار داخل المجال المغناطيسي للأرض، ما قد يؤدي إلى تشكيل أحزمة إشعاعية تستمر لفترات طويلة، وتهدد الأقمار الاصطناعية الموجودة في المدار، فضلاً عن تلك التي قد تُطلق لاحقاً لتعويض الأجهزة المتضررة.

وقد تمتد التداعيات إلى المركبات الفضائية المأهولة ومحطة الفضاء الدولية، ما يثير مخاوف إضافية بشأن سلامة رواد الفضاء.

العالم أمام أزمة تكنولوجية

باتت الأقمار الاصطناعية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، إذ تعتمد عليها قطاعات الاتصالات والملاحة الجوية والبحرية والأرصاد الجوية ومراقبة الكوارث الطبيعية، فضلاً عن الخدمات المالية والعمليات العسكرية.

ومن شأن تعطيل عدد كبير منها أن يتسبب في اضطرابات واسعة، تشمل خدمات الإنترنت والاتصالات وتحديد المواقع، إلى جانب التأثير على قدرة الحكومات والمؤسسات على مراقبة الأحداث والاستجابة لحالات الطوارئ.

وتبرز في هذا السياق شبكة "ستارلينك"، التي تؤدي دوراً مهماً في توفير الاتصالات للقوات ، ما يفسر الاهتمام العسكري المتزايد بالقدرات المضادة للأقمار الاصطناعية.

تجربة تاريخية

وسبق أن اختبر العالم تداعيات التفجيرات النووية في الفضاء عام 1962، عندما أجرت تجربة نووية عُرفت باسم "ستارفيش برايم"، أدت إلى تضرر عدد من الأقمار الاصطناعية، فضلاً عن اضطرابات في أنظمة الإنارة والاتصالات في جزر هاواي.

لكن تداعيات تجربة مماثلة اليوم قد تكون أشد خطورة، نظراً إلى تضاعف أعداد الأقمار الاصطناعية واتساع الاعتماد عليها في إدارة قطاعات حيوية حول العالم.

سلاح يهدد الجميع

ورغم المخاوف الغربية، فإن استخدام سلاح نووي في الفضاء قد يحمل تداعيات على روسيا نفسها، إذ يصعب حصر الأضرار بالأقمار الاصطناعية التابعة للدول المستهدفة، ما يجعل الأقمار الروسية والصينية عرضة للتضرر أيضاً.

وتحظر معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في مدار الأرض، فيما تحظر معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 إجراء تفجيرات نووية في الفضاء.

ويثير احتمال نشر أسلحة نووية في المدار مخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من سباق التسلح، خصوصاً مع تزايد المنافسة بين القوى الكبرى على تطوير القدرات العسكرية الفضائية.

وفي ظل غياب تجارب نووية فضائية حديثة، تبقى تقديرات حجم الأضرار المحتملة غير محسومة، فيما تزداد المخاوف من تحوّل الفضاء إلى ساحة مواجهة عسكرية تهدد مصالح الدول كافة، بما فيها تلك التي لا تشارك مباشرة في الصراع.