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لبنان

رجل أعمال يتحرك لدعم ترشيح والده

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2024 | 03:15
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ينشط رجال أعمال لبناني بارز، يقطن في أميركا حيث يرأس شركات كبيرة، للإستثمار الإنمائي والخدماتي المدروس في منطقته، بهدف دعم ترشيح والده للانتخابات البلدية المقبلة في بلدته الكسروانية.
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المصدر: لبنان 24
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