رجل أعمال يتحرك لدعم ترشيح والده

ينشط رجال أعمال لبناني بارز، يقطن في أميركا حيث يرأس شركات كبيرة، للإستثمار الإنمائي والخدماتي المدروس في منطقته، بهدف دعم ترشيح والده للانتخابات البلدية المقبلة في بلدته الكسروانية.

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