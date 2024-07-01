وزير خارجية إيران في تحذير إسرائيل: اياكي وارتكاب أي خطأ في لبنان

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حذّر وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني، إسرائيل من ارتكاب أي خطأ جديد في لبنان، مؤكدًا أن “أي تحرك إسرائيلي جديد في لبنان سيؤدي إلى خلق ظروف جديدة على المستوى الإقليمي”.كما اعتبر أن إسرائيل لم تتمكن بعد من إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة في 7 تشرين الأول، مشيرًا إلى أن “تهديدات إسرائيل ضد لبنان تعتبر استمرارًا للجرائم التي ارتكبت ضد سكان غزة”.وأكد باقري استعداد المقاومة في لبنان لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، مشددًا على أنها ستكون مكلفة على المعتدين.