الحريري: ألف مبروك لنادي النجمة

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كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "اكس": "ألف مبروك لنادي النجمة فوزه ببطولة لبنان وhard luck لنادي الانصار. بأمل أن تبقى ملاعبنا متنفسا لشبابنا يتنافسون فيها بكل روح رياضية بعيدا من الاصطفافات الطائفية والمذهبية".