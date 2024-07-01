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لبنان

الحريري: ألف مبروك لنادي النجمة

Lebanon 24
01-07-2024 | 04:36
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر  منصة "اكس": "ألف مبروك لنادي النجمة فوزه ببطولة لبنان وhard luck لنادي الانصار. بأمل أن تبقى ملاعبنا متنفسا لشبابنا يتنافسون فيها بكل روح رياضية بعيدا من الاصطفافات الطائفية والمذهبية".
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