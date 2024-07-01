Advertisement

لبنان

جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد في الجنوب.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
01-07-2024 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1217933-638554309187531461.jpg
Doc-P-1217933-638554309187531461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والسوبر ماركات ومحال اللحوم والخضار والفاكهة ومحطات المحروقات في أحياء مدينة النبطية وسوق الإثنين التجاري وفي بلدة كفررمان وبلدة القليعة قضاء مرجعيون وكيل ورصرصة صهاريج محروقات في منشأة النفط منطقة الزهراني إضافة إلى صدور نتائج عينات المياه المكررة وعددها "٥" والتي سحبت الأسبوع الماضي.
Advertisement

وأتت نتائج 4 عينات مطابقة وعينة غير مطابقة، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحبها ووجه له إنذار بضرورة إصلاح الخلل خلال عشرة أيام ليسحب عينة ثانية ليبنى على الشيء مقتضاه.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2024-07-01
10:46 | 2024-07-01
10:37 | 2024-07-01
10:35 | 2024-07-01
10:28 | 2024-07-01
10:16 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24