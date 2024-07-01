غرق في كفرعبيدا.. أعمال البحث عن "أحمد" مستمرة

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تتواصل أعمال البحث عن الشاب احمد الشبلي ابن مخيم البداوي الذي غرق في بحر كفرعبيدا أمس الأحد وذلك بمساعدة الدفاع المدني اللبناني وقوات المغاوير البحرية في الجيش اضافة الى بعض الشبان من مخيم البداوي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".