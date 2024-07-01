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لبنان

في بلدية لبنانية.. عقوبة بسبب "الذقن"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-07-2024 | 04:50
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عُلِم أنّ بلدية بيروت صرَفت لموظفيها رواتب جديدة مع زيادات تم إقرارها قبل أكثر من شهر، وبالتالي دخلت حيّز التنفيذ مطلع شهر تموز الجاري.
المُفارقة أنَّ هذه الزيادة على الرواتب ارتبطت بتدقيقٍ جديد وإضافي صادر عن قيادة الفوج، ويرتبطُ بالتشديد على التزام العناصر بالخدمة اليومية منعاً لارتكاب مُخالفات.
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وبحسب المعلومات، فإنّ أي "مخالفة" ستؤدي إلى تعرّض صاحبها لحسم مالي من راتبه يتراوح بين 2.5 مليون ليرة و 5 ملايين، وذلك في الحالات التالية: الغياب من دون عُذر - عدم الالتحاق بدوام الخدمة في الوقت المُحدد - وعدم حلق الذقن". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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