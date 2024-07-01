هكذا يحمي "حزب الله" عناصره من إسرائيل

لاحظ معنيون بالشأن العسكري أن "حزب الله" ابتعد تماماً عن أمرٍ كان يعتمدهُ سابقاً ضمن فيديوهات توثق العمليات التي ينفذها في جنوب لبنان ضدّ العدو الإسرائيليّ.

ووفقاً للمصادر، فإن معدي فيديوهات العمليات ضمن الحزب، عمدوا سابقاً إلى إبقاء صوت منفذي الهجمات لحظة تنفيذها، إذ كان هؤلاء يطلبون بعض العبارات إيذاناً بتنفيذ العملية.

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ولفتت المصادر إلى أنَّ حذف هذه الأصوات سببه أنّ البصمة الصوتية الناجمة عنها يمكن أن يجري استغلالها من قبل العدو الإسرائيليّ وبالتالي تحديد عناصر حزبية أو مقاتلين لاستهدافهم إما عبر اغتيالات محددة أو قصفٍ لغرف عمليات.