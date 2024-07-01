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لبنان

لقاءات عديدة.. ميقاتي استقبل سفير قطر وترأس اجتماعاً بشأن قانون النقد والتسليف

Lebanon 24
01-07-2024 | 06:08
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني في السرايا اليوم وجرى عرض لكافة المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
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وخلال اللقاء، شكر رئيس الحكومة لقطر وقوفها الى جانب لبنان، وطلب نقل رسالة الى رئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني لشكره على الهبة المالية القطرية الجديدة لدعم رواتب العسكريين وقيمتها عشرون مليون دولار، والتي تندرج في اطار سلسلة من الدفعات لدعم الجيش.
 
كذلك، طلب رئيس الحكومة نقل تحياته إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
 
تعديل قانون النقد والتسليف

ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً لـ"اللجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف"، شارك فيه الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، القاضية رنا عاكوم، الدكتور نصري دياب، والخبراء عبد الحفيظ منصور، غسان عياش وحسن صالح، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
 
وتسلم الرئيس ميقاتي من اللجنة اقتراحاتها النهائية بالمتعلقة بتعديل النقد والتسليف.

النائب الخير
 
كذلك، استقبل الرئيس ميقاتي النائب احمد الخير وعرض معه مجمل المستجدات الراهنة، ومواضيع مطلبية تخص منطقة المنية.

"التنوع والتعدد في الشرق"
 
كما استقبل رئيس الحكومة الأمين العام لـ"اللقاء الارثوذكسي" النائب السابق مروان ابو فاضل ورئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب افرام، وتسلم منهما دعوة لرعاية وحضور المؤتمر الذي سيعقد في بيروت في 26 و27 تشرين الأول المقبل، تحت عنوان "التنوع والتعدد في الشرق" ،وذلك بدعوة من "المركز  الدولي لحوار الأديان" في قطر ومن "الرابطة السريانية" في لبنان.

"اعلاميون من اجل الحرية"
 
واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من جمعية "اعلاميون من اجل الحرية "، وجه اليه دعوة لحضور العشاء السنوي الاول للجمعية.
 
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صور من لقاءات الرئيس ميقاتي:
 
اجتماع مع اللجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف
 
 
اجتماع مع الخير
 
 
اللقاء مع الأمين العام لـ "اللقاء الارثوذكسي"
 
 
اللقاء مع وفد "إعلاميون من أجل الحرية"
 
 
 
 
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