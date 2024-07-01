دريان بحث والمطران عبد الساتر في الشؤون العامة

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، وبحث معه في الشؤون العامة وأخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

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