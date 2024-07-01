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لبنان

دريان بحث والمطران عبد الساتر في الشؤون العامة

Lebanon 24
01-07-2024 | 07:03
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، وبحث معه في الشؤون العامة وأخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
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