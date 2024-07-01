الجميّل التقى السفير الإيطالي الجديد

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا السفير الإيطالي الجديد في لبنان فابريزيو مارتشيللي Fabrizio Marcelli في زيارة تعارف وكانت مناسبة لعرض المستجدات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة.اللقاء حضره مستشار رئيس الحزب عبد الله نصار ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله وجرى في خلاله التأكيد على خطورة التصعيد المتواصل على الجبهة الجنوبية وخطر انفلات الأمور وتطورها الى حرب لا يتحملها لبنان.واكد رئيس الكتائب لضيفه على موقف الحزب الثابت من ضرورة فصل ما يجري في غزة عن لبنان وابعاده عن سياسة المحاور ومساعدته على التحرر من هيمنة حزب الله واستعادة قراره والمؤسسات وانتخاب رئيس يحظى بثقة كل الأطراف اللبنانية يكون جامعاً وقادراً على وضع لبنان على سكة التعافي واستعادة علاقاته مع الدول الصديقة.كما ثمن رئيس الحزب مساهمة إيطاليا في قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب مشدداً على ضرورة تسلم الجيش والقوى الشرعية حفظ الأمن والحدود ورد الاعتداءات من أي جهة أتت بالاستناد الى القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما ال 1559 وال 1701.