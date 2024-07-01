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لبنان

طعنه في وجهه... وحالته خطيرة!

Lebanon 24
01-07-2024 | 08:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً طعن ج.ا.ض في منطقة القبة في طرابلس، وأصابه في وجهه.
 
 
وعُلِمَ أنّ حالة ج.ا.ض خطيرة، بينما قالت مصادر إنّ هناك خلافات ثأريّة بين الشخصين.
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