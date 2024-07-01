طعنه في وجهه... وحالته خطيرة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً طعن ج.ا.ض في منطقة القبة في طرابلس، وأصابه في وجهه.

وعُلِمَ أنّ حالة ج.ا.ض خطيرة، بينما قالت مصادر إنّ هناك خلافات ثأريّة بين الشخصين.