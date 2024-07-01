تحذير للسائقين... إنتبهوا أثناء المرور على طريق الصياد - بيروت

طلب غرفة "التحكم المروري" من السائقين، توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق الصياد باتجاه بيروت.

وأشارت إلى أنّ دراجاً من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة.