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لبنان
تهديد إسرائيلي جديد لـ"الحزب" ولبنان: ستدفعون الثمن
Lebanon 24
01-07-2024
|
09:03
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قال رئيس حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس، إنّ "على "حزب الله" أنّ يُقرّر ما إذا كان لبنانيّاً أم إيرانيّاً أو سيدفع الثمن".
وأضاف غانتس أنّ "لبنان سيدفع الثمن إذا استمرّ الوضع كما هو على حدودنا الشمالية".
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