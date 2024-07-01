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لبنان
النائب عطية تناول وحمية ملفات مطار بيروت
Lebanon 24
01-07-2024
|
08:59
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة، رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وبحث معه في اخر المستجدات وفي الخطوات التي اتخذت في مطار بيروت الدولي، كما تم تناول ملفات تعنى بها الوزارة ، لاسيما صيانة الطرقات في منطقة عكار.
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وبشأن المطار، اكد حمية خلال اللقاء ان "الخطوات الفورية التي اعتمدت مباشرةً في المطار، كانت بمثابة رسالة الى جميع من يعنيهم الامر ، مفادها بأن التلفيقات التي سيقت بحقه، لم ولن تزيدنا الا إصراراً بالتمسك بالعمل على تطوير العمل في هذا المرفق ، وبكل شفافية مطلقة".
بدوره، اشاد عطية " بالديناميكية والحرص الذي عمل بهما الوزير حمية على إثر الافتراءات التي سيقت بحق المطار"، شاكراً "عمله المتواصل ليلاً ونهاراً في السهر على تيسير هذا المرفق ودحض الأكاذيب بشأنه، ولاسيما وأننا على أبواب موسم الصيف، والذي يشهد اقبالا كثيفًا الى لبنان "، مقدرا دعوته "للسفراء للقيام بجولة على مختلف مرافقه ، وذلك تأكيداً لحرصه على تبيان الشفافية في عمل ومهام هذا المرفق".
وأعرب عن شكره لحمية فيما خص تعاطيه بموضوع التلزيمات في منطقة الشمال وتحديدا في عكار، "كون الشفافية والخلفية الوطنية كانتا هما المعيار، ومن دون أية محسوبيات على صعيد هذا الملف" ، مقدراً " الحرص الذي لمسه من قبل الوزير حمية في تعاطيه مع المناطق المحرومة ".
أما فيما يتعلق "بالكورنيش البحري"، فقد أشار إلى أن "الوزير حمية أكد أنه تم البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لإعداد المراسيم ذات الصلة مع الدراسات الفنية ، ليصار لاحقاً الى تلزيمه بأسرع وقت ممكن".
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