Advertisement

لبنان

فياض: ماضون في مواجهة العدو مهما غلت التضحيات

Lebanon 24
01-07-2024 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1218028-638554484577075340.png
Doc-P-1218028-638554484577075340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيع "حزب الله" وبلدة عدشيت القصير الجنوبية "الشهيد السعيد على طريق القدس" حسين محمد سويدان (هلال) بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزله، شارك فيها عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان علي فياض وحسين جشي وعلماء دين وشخصيات وعوائل شهداء.
Advertisement

وأكد فياض خلال المراسم، أن "العدو الإسرائيلي يسير نحو مزيد من الهزيمة، والمقاومة تسير نحو مزيد من الإنتصار، علما أن العدو أعلن في الأمس أنه في غضون أيام سينهي معركته في رفح، وسبق له أن أعلن أنه سينهي معاركه في هذا الحي أو ذاك من غزة، إلا أنه في المآل عاد إلى نقطة الصفر، وإلى القتال من جديد".

ولفت إلى أن "كل المواقف التي يعلنها العدو، لم تتمكن من التغطية على الحقيقة الواضحة التي لا يمكن نكرانها على الإطلاق، وهي أن هذا العدو إلى مزيد من التخبط والإنهاك والهزيمة"، مؤكدا أن "المقاومة في لبنان مستمرة في عملياتها لمؤازرة غزة ما دام هذا العدوان قائما عليها".

وقال: "العدو الإسرائيلي هو رأس الإرهاب في العالم والشر المطلق الذي يتمثل بكيان ودولة، وأما مقاومتنا فهي الأنصع والأرقى والأشرف والأنبل، وهي كل ذلك في التعبير عن إرادة شعبنا النضالية والجهادية والأخلاقية والإنسانية في مواجهة هذا الشر والإرهاب، وفي التعبير عن إرادة شعبنا في توقه لنيل مرضاة الله عز وجل، ونيل الحرية والكرامة وتحرير الأرض".

وختم: "أمام كل هذا التهديد والوعيد الذي يطلقه العدو، فإننا ماضون في هذه المواجهة مهما غلت التضحيات، ومهما قدمنا من شهداء، ومهما دمر العدو من منازل، وإن كل ذلك لن يصرفنا عن المضي قدما في سبيل أن نهزمه وننتصر عليه، وأن نحمي أرضنا وشعبنا ووطننا".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2024-07-01
10:46 | 2024-07-01
10:37 | 2024-07-01
10:35 | 2024-07-01
10:28 | 2024-07-01
10:16 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24