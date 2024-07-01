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لبنان

قرار لشركة "لوفتهانزا" الألمانيّة للطيران... ماذا أعلنت عن السفر إلى لبنان؟

Lebanon 24
01-07-2024 | 09:52
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أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، أنّها قرّرت تعليق رحلاتها الليلية من بيروت وإليها، من 29 حزيران حتى 31 تموز.
 
 
وأوضحت "لوفتهانزا" أنّها اتّخذت هذا القرار بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
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