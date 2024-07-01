قرار لشركة "لوفتهانزا" الألمانيّة للطيران... ماذا أعلنت عن السفر إلى لبنان؟

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، أنّها قرّرت تعليق رحلاتها الليلية من بيروت وإليها، من 29 حزيران حتى 31 تموز.

وأوضحت "لوفتهانزا" أنّها اتّخذت هذا القرار بسبب الوضع في الشرق الأوسط.