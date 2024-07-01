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لبنان

مداهمات للجيش في طاريا

Lebanon 24
01-07-2024 | 10:16
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داهمت قوة كبيرة من الجيش منزل ط. ح في بلدة طاريا، المطلوب بجرائم إطلاق نار وإشكالات فردية.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، لم يعثر الجيش على ط.ح، بينما داهم منزل ح.م.ح، وقام بتوقيفه.
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