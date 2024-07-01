مداهمات للجيش في طاريا

داهمت قوة كبيرة من الجيش منزل ط. ح في بلدة طاريا، المطلوب بجرائم إطلاق نار وإشكالات فردية.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، لم يعثر الجيش على ط.ح، بينما داهم منزل ح.م.ح، وقام بتوقيفه.