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لبنان

توضيح من مطار بيروت بشأن "قرار" لوفتهانزا الألمانية... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
01-07-2024 | 10:37
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أوضح المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن أن شركة "لوفتهانزا" الألمانية لم توقف رحلاتها إلى بيروت، بل تم تحويل الرحلات الليليّة إلى نهاريّة، بحسب "النهار".

وكان قد تم التداول بأن شركة "لوفتهانزا" أعلنت أنّها قرّرت تعليق رحلاتها الليلية من بيروت وإليها، من 29 حزيران حتى 31 تموز.
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وأوضحت "لوفتهانزا" أنّها اتّخذت هذا القرار بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
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