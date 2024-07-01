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لبنان

وزير التربية عدّل موعد امتحانات الكولوكيوم.. ومدّد مهلة قبول الطلبات

Lebanon 24
01-07-2024 | 10:58
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي تعديل موعد امتحان كولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى ، وجاء في نص التعديل:

عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 20/2024 تاريخ 26/6/2024 (إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية)،
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وعطفاً على القرار رقم 389/م/2024 تاريخ 7/5/2024 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى)،

يُعلن وزير التربية والتعليم العالي عن تعديل موعد الامتحان الخطي لاختصاص الطب العام، لامتحان الكولوكيوم لدورة العام 2024 الأولى، ليصبح كالآتي:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الثلاثاء 9/7/2024 11:00 الطـب العــام خطي مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت

بدلاً من:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات

الإثنين 8/7/2024 11:00 الطـب العــام خطي مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت

تمديد مهلة تقديم طلبات الكولوكيوم :

من جهة ثانية أعلن الوزير الحلبي تمديد مهلة تقديم الطلبات إلى امتحانات الكولوكيوم في كل الاختصاصات العائدة للدورة الأولى للعام 2024 ، وجاء في نص التمديد:

تعلن المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي عن تمديد مهلة تقديم الطلبات إلى امتحانات الكولوكيوم في جميع الاختصاصات، العائدة للدورة الأولى للعام 2024، يومين إضافيين كالآتي:

- الثلاثاء 2/7/2024 خلال الدوام الرسمي

- الأربعاء 3/7/2024 خلال الدوام الرسمي

تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في الاختصاصات المذكورة أعلاه عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي: https://dghe.mehe.gov.lb، وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، فيما خصّ المتخرّجين والطلاب المرشحين للتخرّج في نهاية الفصل الدراسي الحالي (ربيع 2024) من مؤسسات تعليم عالٍ عاملة خارج لبنان، ومن قبل مندوب الجامعة/الكلية المعنية، فيما خص المتخرّجين والطلاب المرشحين للتخرّج في نهاية الفصل الدراسي الحالي (ربيع 2024) من مؤسسات تعليم عالٍ خاصة عاملة داخل لبنان،

مع الإشارة إلى:

1. أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء في 3/7/2024،

2. ضرورة قيام المرشحين بتقديم ملف الترشيح ورقياً، متضمناً المستندات المطلوبة، مباشرة، أو عبر أحد أفراد العائلة (الجدّين، الوالدين، الأبناء، الإخوة، الأخوات)، إلى أمانة سر قسم الكولوكيوم والمعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي (الأونيسكو، ساحة حبيب أبي شهلا، الطابق السادس).

ملاحظة:

لمعرفة المستندات المطلوبة، يرجى مراجعة الإعلانات الصادرة بتاريخ 7/5/2024 تحت الأرقام 2964/11 و 2966/11 و 2968/11.
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