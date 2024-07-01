ماذا قصف "حزب الله" مساء اليوم؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد موقعين إسرائيليين.

وذكر الحزب أن العملية استهدفت مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة دوفيف، مشيراً إلى أن الهجوم جاء رداً على استهداف الجيش الإسرائيلي للقرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً في بلدة كفركلا.

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